劇毒砒霜竟是解藥？　武漢醫生巧妙「以毒攻毒」挽救血癌患者生命

砒霜這一頻繁出現在古裝劇中的劇毒之物，竟在現代醫學的巧妙運用下，成為挽救生命的良藥？近日，湖北武漢一名醫生成功運用砒霜（三氧化二砷）聯合維A酸，讓一名血癌患者重獲新生。



武漢一名醫生成功運用砒霜（三氧化二砷）聯合維A酸，讓一名血癌患者重獲新生。（影片截圖）

據《湖北日報》報道，56歲的汪女士（化姓）今年1月起便飽受頭暈、乏力的困擾，由於症狀持續不減，她最終赴院檢查。經過檢查後醫生發現，汪女士的白細胞計數明顯偏低，結果顯示，汪女士患上的正是早期急性早幼粒細胞白血病（又稱「血癌」）。

據醫生介紹，急性早幼粒細胞白血病患者發現時疾病往往是最嚴重時候，該病早期死亡高達50%以上，多死於顱內出血、重症感染、彌散性血管內凝血（DIC）、惡性貧血等，「但是早期難關闖過後，治癒率高達90%以上。」

醫院最終確定汪女士的治療方案——利用三氧化二砷（即砒霜，有劇毒）聯合維A酸進行治療。醫生解釋，砒霜若用不好就是劇烈毒藥，用得好反而能成為治病救人的良藥。砒霜治療急性早幼粒細胞白血病要歸功於中科院院士王振義，研究發現小劑量砒霜可以干擾巰基酶活性，調控癌相關基因的表達以及阻礙細胞周期的進程的途徑，發揮其抗癌的生物活性。

經過28天的維A酸和三氧化二砷的治療後，汪女士的病情得到了顯著的改善。（影片截圖）

最終，經過28天的維A酸和三氧化二砷的治療後，汪女士的病情得到了顯著的改善，頭暈、乏力的症狀消失無蹤，白細胞計數也逐漸恢復正常。目前，汪女士已經脫離生命危險，現在即將進行下一步的化療及鞏固治療。

醫生進一步介紹，砒霜作為一種古老的藥物，在現代醫學的精準運用下展現出了驚人的治療效果。這一案例的成功，是對現代醫學發展的一次有力證明。「任何藥物都有其兩面性，關鍵在於如何科學、合理地運用它們，為患者帶來最大的益處。」