甘肅天水麻辣燙成國旅新寵　遊客新疆飛奔　還開｢麻辣燙巴士專線｣

繼山東淄博燒烤、黑龍江哈爾濱冰雪遊後，甘肅天水麻辣燙近期在內地的旅遊市場爆紅。不僅「坐高鐵去天水吃麻辣燙」成為話題的熱搜榜，當地也開啟全城「保母式」寵粉模式。



據內媒《澎湃新聞》等媒體報道，天水位處於中國的西北，而麻辣燙發源於四川，兩者的結合會走紅是因天水市秦州區融媒體中心的一篇介紹文章。

2月13日，天水網民「一杯涼白開」在短影音平台發布一段自拍的麻辣燙影片，因色澤誘人、熱辣滾燙，短時間內得到118萬讚，被169萬網民分享，還有22萬條評論，網民並詢問「這是哪裡的麻辣燙」。

之後，天水麻辣燙的高人氣吸引眾多美食達人的關注。多名「網紅」親歷天水打卡、探店，天水麻辣燙因此被更多人知曉。以「天水麻辣燙」為關鍵詞的百度搜索指數在13日至14日呈現指數級增長，從0飆升至10355。

《人民日報》報道稱，隨著甘肅天水麻辣燙火熱「出圈」，包含天水、酒泉、嘉峪關、張掖等甘肅13個市（州）3日開啟聯動直播，一齊對外推介熱辣滾燙的麻辣燙，共倡這波文旅熱潮。

《湖北經視》報道，司姓遊客從新疆跨越2700公里專程來天水吃麻辣燙。「都要排隊，最長的一家，我排了5個小時才吃上。最喜歡的就是麻辣燙的辣子，很帶勁，還有那一口手擀粉。」

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據報，天水麻辣燙不同於其他地方的口感，是其油潑辣子的濃郁鹹香，與花椒的麻麻清香。此外，當地的甘谷辣椒更是被視為天水麻辣燙的靈魂。有食客在網上寫下評論說道，「天水麻辣燙核心在於辣椒、手粉、寬粉，這些離開甘肅基本吃不到」、「辣嘴唇不辣嗓子，香到欲罷不能，細品還有些許回甘」， 還有內地網民希望「天水麻辣燙開遍全國」。

當地《甘肅日報》則報道，天水麻辣燙火爆「出圈」後，當地人們「自發組織車隊免費接送遊客，連夜清掃城市、刷新牆面、翻新道路」。

為了接住這一波旅遊熱潮，天水市文旅局的一名工作人員表示，天水上下都在努力抓住這個機會。當地開通「麻辣燙專線」、「麻辣燙巴士專線」、加大巡查檢查力度、免費贈送景區門票、市民自發免費接送等。微博「天水事兒」甚至寫道，「這潑天的富貴終於輪到甘肅天水麻辣燙了」。

根據攜程數據顯示，近一個月，目的地為甘肅天水的整體旅遊訂單量增長超過2成，旅館訂單增長超過4成，門票訂單增長超過4倍。另外，同程旅行平台數據顯示，關注天水的省外遊客中，陜西居民佔比最高。