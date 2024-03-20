泰國旅遊遭電單車「撞飛」下巴縫36針　播音學生稱未來被毀將維權

內地一名男子日前在泰國清邁旅遊期間遭到一架電單車撞擊，下巴縫合36針，但撞人者只願意賠償2000泰銖（約433港元）。事件引發網民關注，趙姓事主周三（20日）透露，自己是播音與主持藝術專業的學生，今次受傷對其未來發展的打擊是毀滅性的。雖然他已離開泰國，回到國內繼續治療，但他強調事情還未妥善解決，他會繼續聯絡律師和相關部門維護自己的合法權益。



趙男表示，他2月25日與楊姓女友到達泰國，計劃開始為期近1個月的自由行，詎料3月17日，一場突如其來的交通事故讓這次旅程戛然而止，同時給自己帶來了巨大傷痛。據閉路電視片段顯示，當時他和女友正騎車行駛，忽然被另一輛橫穿過來的電單車撞倒，二人隨即被「撞飛」，摔倒在地。

這場事故讓趙男摔掉一顆牙齒，臉上被縫合了36針，傷口長達足足12厘米。他認為責任在撞他的電單車，但對方只答應出2000泰銖，遠遠不夠他的醫療費和後期的臉部修復費用，而作為播音與主持藝術專業的學生，事故對他日後的事業可謂帶來毀滅性的打擊。

目前，趙男與女友已經到達上海，隨後將回到老家西安，進行後續的治療。鑒於撞人者的消極態度和不配合，他已聯絡律師和相關部門，以維護合法權益。中國駐清邁總領事館工作人員則表示，事故雙方曾在當地警局進行協商，但未達成一致，接下來可能需要走法律程序。