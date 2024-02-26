台男在泰國遭爆頭槍殺　刑事局證實死者為在逃通緝犯

2月25日，泰國曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport）傳出一名男子遭槍殺，頭部留下3個彈孔。遺體全身有紋身，且手臂紋有繁體「羅」字，當地刺青師根據上述特徵，指認死者為一名台灣籍男子。

泰國警方已查明死者身份，現正尋找死者的親屬，詳細案發原因仍待釐清。台灣刑事局已接獲通報，證實死者為在逃通緝犯。



泰國傳媒報道，當地警方2月25日接報，素瓦那普機場一廢棄餐廳內有一具男性遺體。警方初步調查後發現，死者頭部有不明槍傷，留有3個彈孔，餐廳後方還有腦部碎片、血漬，死者似乎是遭到槍殺後，再被人拖入建築物內。

警方表示，目前尚不清楚犯案動機、兇手的身分，不過芭堤雅某紋身店認出，死者疑似是台灣人，生前曾到店內光顧。

據報道，死者身上有許多紋身，手臂上紋有「羅」字，右手尾指戴有一枚銀紋金戒指，左手中指戴有一枚金戒指，身上沒有任何證件，只有3181泰銖現金。

2月26日，泰國當局調查確認，死者是44歲的台灣人Shih Mou, Chiang（音譯），因搶劫與持有槍械在台被發布逮捕令，逃亡泰國。警方在現場搜出一包約半公斤重、用白色膠袋包裝的氯胺酮（K仔），已作為證據扣押。

台灣刑事局證實，死者為在逃通緝犯石茂強，因涉及強盜案件、持有槍枝，於2月8日遭桃園地檢署發布通緝，之後出境逃亡到泰國，至於整起案情及經過，還需再釐清調查。

泰國警方正嘗試聯繫死者的親屬、朋友。警方根據線索追查，已鎖定可疑車輛，正在查緝當中。