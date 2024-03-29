不買床褥不讓走！雲南旅行遭惡導遊禁錮　37團友直接店內睡覺反制

再有雲南旅行團導遊強制遊客購物，37名團友因未購買乳膠床褥竟被扣購物店，引發廣泛關注。事件曝光後當局即時展開調查，並決定對涉事購物店和「無證帶團人員」進行停業和罰款處罰。



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有遊客周二（26日）發布影片稱，37名團友在雲南西雙版納跟團遊期間，被要求逛購物店「不買東西不讓離店」。影片顯示，團友們聚集在一間賣乳膠床褥的店內，有的團友直接睡在床褥上，以反制導遊無良的行為。

事件一時引起廣泛關注：

「現在還有這種強買強賣嗎。」

「37人不敢反抗？？？還被扣！」

「雲南、三亞、雪鄉，中國跟團遊三大禁地。」

「雲南導遊的惡名傳遍全國，可沒有人收拾他們，依然持續多年作惡，一直持續了20多年了，這個才是可怕的。」

「記得去年報團去雲南，五天的行程換了三個導遊，每天一上車就開始精神摧殘你，罵我們，不准我們睡覺，必須拉上窗簾聽他介紹產品。」



對此，西雙版納文旅局和市監局周三（27日）聯合通報指，事件曝光後當局高度重視，立即開展調查。初步核實，該旅行團組團社為遼寧優德文化國際旅行社有限公司，地接社為西雙版納發現之旅國際旅行社有限公司，涉事購物店為西雙版納泰思蒂卡睡眠科技有限公司。

根據與相關法律和初步調查結果，已責令泰思蒂卡公司停止營業，對西雙版納發現之旅國際旅行社委派的無證帶團人員處以10000元人民幣罰款，對遼寧優德文化國際旅行社按程序移交屬地處理。

通報強調，針對上述事件，西雙版納州文化和旅遊局、州市場監管局、州公安局等部門已立案調查，一經查實將依法依規從嚴從重處罰，堅決維護好旅遊市場秩序。