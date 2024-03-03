雲南召開正風肅紀警示大會　會後連續3天至少4名領導幹部主動投案

2月28日，縱深推進清廉雲南建設暨全省正風肅紀警示大會在昆明召開，會後的2月29日至3月2日，雲南連續3天至少有4名領導幹部主動投案。



雲南省紀委監委報道，在2月28日的縱深推進清廉雲南建設暨全省正風肅紀警示大會上，全體參會人員觀看了警示教育專題片《清廉雲南——路在腳下》，8家單位作交流發言。

縱深推進清廉雲南建設暨全省正風肅紀警示大會現場。（雲南省紀委監委）

《紅星新聞》報道，此次大會後，從2月29日起，雲南便陸續有領導幹部主動投案。2月29日，雲南省紀委監委發布消息，雲南省迪慶藏族自治州委常委、州人民政府常務副州長江楚涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

3月1日，雲南省紀委監委發布消息，昆明市城建投資開發有限責任公司黨委委員、副總經理畢雲強涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受昆明市紀委監委紀律審查和監察調查。

同日，雲南省紀委監委發布消息，雲南省科學技術廳原黨組書記、廳長龍江涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。公開簡歷顯示，1956年出生的龍江已經68歲，此次主動投案距離其退休已經過去了8年時間。

3月2日，據雲南省紀委監委消息，臨滄市永德縣人民政府原副縣長、縣公安局原局長張秋雲涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受臨滄市紀委監委紀律審查和監察調查。