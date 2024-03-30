暗網app售女性二手胸罩、排泄物　「良心」賣家還附排泄過程影片

一名山東青島網民27日在網上爆料，指發現有一個專門售賣女性二手貼身衣物、甚至是「排泄物」的交易平台app，商家通過交付押金及身份證認證的方式，便可以在該軟件上進行販售，賣家還會給買家提供「生產過程」的相關影片來驗證商品。有內媒透過在該交易平台暗訪，發現網民爆料內容屬實，律師表示，該行為可能構成傳播淫穢物品罪。



內媒《揚子晚報》報道，一名網民自稱去年夏天在網絡論壇偶然發現相關訊息，當時他好奇心使然，加入了他們所提供的群組，一進去發現「裡面的網民都在談論買到女性使用過的貼身衣物和漱口水，甚至還有人購買女性產生的排泄物，為了證明真偽，他們還曬出商家給他發的女性產生排泄物過程的影片。我在群裡潛伏了一段時間，才發現他們都是透過一個手機應用購買的。」

買家購買女性的排泄物，賣家還會附贈女性「排泄過程」的影片。（微博）

報道循線網民提供的應用連結發現，該app未在正規的手機應用商店上架，必須透過網頁進行下載。進入app之後，可見裡面確實在兜售各種女性使用過的貼身衣物，如內衣、絲襪等，價格大約是在80至200元（人民幣，下同）不等，且賣家幾乎都是女性。多名商家告訴記者，商品列表裡的女性內衣，均為本人實拍，且至少穿過兩天才能發貨。

發文網民表示，透過群聊得知，女性排泄物的商品會在封面「偽裝成飲料瓶」、麵包或茶壺的樣式。記者隨機點進一個封面為飲料瓶的商品實測，並以顧客身份諮詢商家，而該商家表示，88元包括2瓶尿液，還會附贈「排泄尿液」過程的影片來自證，但影片並未露點。

報道引述律師見解，指目前買賣貼身衣物和排泄物有違公序良俗但尚不構成犯罪，但是相應的視頻要結合具體情況，可能構成傳播淫穢物品罪或侮辱罪，如以此牟利還可能會構成製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪。此外，這個平台還有身份認證的流程，會搜集到一定的公民身份信息，如果向他人提供還會構成侵犯公民個人信息罪。事件曝光後引起網民們熱議，紛紛表示「顛覆三觀」「看了好幾遍才確定沒看錯，這世界終於顛到我不敢相信了…」