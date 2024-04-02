世紀賤男！上海漢同時擁3未婚妻　騙財260萬連絕症女友也不放過

上海一名徐姓男子同時擁有3名未婚妻，並向她們多次借款，卻從不歸還，以此「吸血」多達260萬元（人民幣．下同），而女方則一直被蒙在鼓裡，其中一名受害者更患有絕症。直到同樣受害的何姓女子向警方求助，徐男的惡行才被揭發。近期，徐某涉嫌詐騙罪，被判處有期徒刑11年6個月，並處罰金，並剝奪政治權利一年。



去年4月9日，25歲的何女懷疑自己被28歲的未婚夫徐男詐騙，於是到上海閔行區新鎮路派出所求助。她表示，自己收入雖然穩定卻不高，借給男方的錢其實來源於家人置換房屋的臨時資金，詎料男友不但沒有及時還錢，更人間蒸發，情急之下決定報警。

不過警方調查後發現，何女口中的未婚夫正和別人同居，同居的吳姓女子也不知道男方在外面還有別人。對於借款不還的情況，徐男供認不諱，並坦承何女和吳女都是他的女友，他一共問向二人借了230多萬元。

據徐男交代，自己曾在汽車4s店工作，卻因佔用銷售資金而被解僱，可他瞞着女方，假裝自己工作穩定，事業心很強，並以想做生意為由借錢，並以婚約做擔保。

徐男借錢開棋牌室，但經營不善。（新聞坊）

而令人窄舌的是，經民警耐心調查，發現徐男還有一位朱姓女友，二人已經交往4年，且女方還患有絕症。徐男交代，2019年時自己和比他3歲的朱女通過網絡交友平台認識，女方喜歡他外向的性格。可是2021年，朱女被查出癌症晚期，而最初確診的一段時間，徐某時常陪伴在其身邊，以此騙取其信任，朱女也義無反顧地借出自己的救命錢，對徐男背着自己開始和其他女人交往、自己被騙的事實懵然不知。

最終，徐男開的棋牌室因經營不善，短短幾個月後就倒閉，令60多萬投資打了水漂。可他沒有如實告知女友，而是將3名「未婚妻」變為自己的財源，直到何女開始催還錢，才讓整件事情曝光。

雖然將先後從3名女友借來的260多萬元揮霍一空，但徐男堅稱自己不是詐騙，而是一時資金短缺的「經濟糾紛」。不過對此說法，法院不予認可。最終，徐男詐騙罪成，被判處有期徒刑11年6個月，並處罰金，並剝奪政治權利一年。