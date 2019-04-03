【極品賤男】河南漢持刀迫朋友與前妻性交　拍艷照勒索40萬元

河南一名因賭博欠下巨款的男子，走投無路下竟想到要求前妻色誘一名富裕的朋友，並設局勒索。 色誘計劃遭到對方拒絕，男子竟持刀威脅他與其前妻性交，並當場拍下「艷照」，勒索40萬元（人民幣，下同）。

孫成迫前妻小菲（圖）與朋友性交，借機勒索。（網上圖片）

家住河南鄭州的孫成（化名）喜歡網上賭博，卻賭運不佳，把親戚買房的借來輸掉，又把堂哥的奧迪A6私家車抵押，合共欠下75萬元債務。他債務纏身但無力債還，便想到利用前妻小菲（化名）色誘有錢人，借此勒索謀財。

孫成和小菲育有一名兩歲兒子，雖然已經離婚，但兩人仍然常在一起生活。孫成認為，前妻「有情有義」，肯定會幫忙，便在苦苦相勸的同時以死相逼，又稱願意用後半生好好對她來彌補此事，最終獲得其同意實施計劃。

孫成目前已因涉嫌搶劫罪被批捕。（網上圖片）

稱自己身患絕症 望對方照顧妻子

被孫成「列作目標」的朋友張陽（化名）現年39歲，從事批發生意，家境富裕。去年11月15日中午，孫成以「喝茶談生意」為名相約張陽到他家聚會，並把小菲介紹給張陽。孫成期間又借故出門買酒，讓小菲「有機會」色誘張陽。

但小菲猶豫不決，直到30分鐘後孫成歸來，看到她沒有行動，便直接拿出彈簧刀來恐嚇。他與張陽隨後發生打鬥，並把他的手割傷。此時，孫成又從廚房拿出一把水果刀，稱自己患上絕症很快會死，卻放心不下妻子，所以希望張陽照顧小菲，但兩人必須在現場發生性關係，才能讓他放心地離世。

張陽一開始不同意，但孫成再以刀威逼，最終脫衣與小菲性交，並遭全程錄像拍照。

迫寫「悔過書」自稱強姦小菲

計劃得逞後，孫成向張陽勒索50萬元，張陽「還價」至40萬元，通過手機銀行轉賬、支付寶轉賬、微信轉賬的方式完成。孫成又迫張陽寫下「悔過書」，寫他趁孫成外出買酒，強姦小菲，為兩人造成嚴重精神傷害，自願賠償40萬元。

張陽交出40萬後得以離開。他事後到警局報案，稱自己被人敲詐40萬元。警方初步了解情況後，將孫成和小菲拘捕，兩人目前已因涉嫌搶劫罪被批捕。