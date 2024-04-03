四川獨居男耳邊每晚傳來狗抓門聲　求診驚覺耳內住了位不速之客？

四川成都青年唐某，近日在夜深人靜時總發覺耳邊傳來狗抓門的聲音，但獨居的他只有一隻愛待在其腳邊的小貓。

唐某發現，「抓門聲」總是沒有規律地響起，晚上怪聲傳出的頻率更高，他尋遍家中每一個角落，卻仍未找出怪聲源頭，便懷疑自己聽覺有問題，直至到醫院求診，才驚覺耳內住了一位「不速之客」。



4月1日，唐某到四川友誼醫院頭頸耳鼻喉科求診。他介紹，最近一個星期一直被奇特的「抓門聲」所困擾，尤其到了晚上聲音更大，簡直夜不能寐，起初甚至以為家中來了「其他人」。

接診醫生懷疑唐某，耳朵內可能有異物，或是胃部肌肉抽搐問題導致。通過耳內窺鏡檢查，醫生發現唐某的耳朵內有一隻僅幾毫米大的白色小蟲置身在一塊深色的平面上，正在來回移動。

醫生發現唐某的耳朵內有一隻僅幾毫米大的白色小蟲在來回移動。（紅星新聞）

醫生介紹，眼前的小蟲已經是放大數倍後才看清，笑言是「納米級昆蟲」，而耳膜此刻成為小蟲活動的「操場」。

醫生為唐某的耳道進行3次沖水，終於將小蟲沖走，耳內的「撓門聲」終於消失。醫生試圖進一步辨別小蟲的身份，但因沖洗液體中布滿耳垢，小蟲又是「納米級」，醫生最終未能尋回其身影。

醫生為患者做耳內窺鏡檢查。（紅星新聞）

醫生介紹，當昆蟲進入耳朵，許多人的第一反應是立刻用手去掏或拍打耳朵，但此做法可能會驅趕昆蟲往耳朵深處亂鑽，也可能導致鼓膜外傷破裂。若昆蟲進一步爬進中耳鼓室，會增加取出難度。

對此，醫生建議患者可嘗試往耳中滴油或清水，淹死昆蟲或使其被黏附不動，然後再取出。油劑可以使用家庭常見的植物油，如花生油、芝麻油、橄欖油或嬰兒油。上述油劑滴入耳內，浸泡數分鐘後隨即歪頭倒出，昆蟲便會流出，然後用棉球輕輕把耳內的油擦乾淨；若沒有發現昆蟲流出，建議到醫院檢查。