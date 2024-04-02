甘肅土撥鼠互相廝打竟爆紅？　網民：仿佛在跳雙人舞

近日，甘肅安西極旱荒漠國家級自然保護區紅外線相機，拍攝到兩隻土撥鼠（旱獺）打架的畫面，但牠們互相廝打、推搡的畫面猶如跳舞，令不少網民大讚喜感十足。



影片顯示，兩隻土撥鼠身體圓潤、憨態可掬，牠們用後腿站立，用前肢不斷地互相推搡、拳擊或摔角，偶爾用嘴互相觸碰，招數出奇一致。《央視新聞》更用「兩隻旱獺打架好像跳交誼舞」作標題。

兩隻土撥鼠互相廝打、推搡的畫面猶如跳舞。

據科普博主「explorer羽睿」介紹，片中的是兩隻雌性喜馬拉雅旱獺，牠們廣泛棲息於青藏高原草甸，其棲息地海拔能高達4500米。在中國，喜馬拉雅旱獺分布於青海、西藏、甘肅、新疆、內蒙古、四川等地。

喜馬拉雅旱獺是群居動物，以家庭為單位結群活動，每個家庭包括一隻雄性旱獺，一隻或多隻雌性旱獺以及其後代。旱獺會利用四肢掘洞，寄居其中，若有外來者入侵，旱獺會發起猛烈的攻擊，包括打鬥、撕咬等。

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網民睇法：

這動作出奇的一致啊

同步掐脖子，如此同步，打到何時，哪隻會贏…

分不出勝負

這是打架啊？！ 這是跳交際舞呢啊

這是在挑探戈吧，還有吻戲

跳起了探戈，這打架也太具有美感了吧

這難道不是在跳舞嗎

你確定這不是在跳動物界雙人舞

仿佛周伯通左右手互搏

師傅統一教的招式:望月平衡-弓步推掌-掄臂砸拳-纏腕沖拳…

