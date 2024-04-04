男童稱「長大後想當行長繼承家產」惹議　農發行：為支行行長孩子

近日，網上一段男童講述自己夢想的影片引起熱議，片中男童聲稱自己想當中國農業發展銀行的行長，繼承他們的家產等。對此，農發行相關工作人員周三（3日）表示，男童是某支行行長的孩子，並非家裏都是行長，他們目前正緊鑼密鼓地核實情況。



在影片中，男童身後有一排文字要求：「請你也用上這樣的句式說說你的理想：我長大以後想______。因為______，所以______。」而男童則對着鏡頭表示：「我想當中國農業發展銀行的行長，繼承我的爸爸。因為我的爺爺是中國農業發展銀行的行長，我的媽媽是中國農業發展銀行副行長，所以我想繼承我們的家產。」

男童造句稱「長大後想當行長繼承家產」。（紅星新聞）

事件引起網民熱議，有人表示，「家裏孩子嘴太實誠，是一件快樂並危險的事情」；也有人稱，「關鍵詞不是當行長，而是小孩說要繼承家業」。

隨着影片不斷發酵，又有一張截圖開始流傳，其為微信發布的一段文字，內容為：「接總行通知，請各行部迅速組織排查這個是誰家的孩子，盡快溯源，於今日（3日）下班前群內反饋排查情況。」對此，農發行內部人士透露，截圖中的頭像並不是總行的，總行已在排查該事件，尚不知片中孩子來源。

網傳截圖稱各行要組織排查，盡快溯源。（微信）

農發行相關工作人員最新回應稱，片中的是某支行行長的孩子，並不像影片所稱的那樣，家裏都是行長，「他的爺爺是支行的普通員工，已經退休近20年了，他的媽媽是普通的科級幹部。我們目前正緊鑼密鼓地核實情況」。農發行紀律檢查委員會一名工作人員則回應稱，銀行紀委部門已經關注到該事件，「如果涉及到銀行管理層的紀律問題，我們肯定會依法處理」。

公開資料顯示，農發行現任行長為湛東升，其2021年5月起出任中國農業發展銀行黨委副書記、行長。據知情人士透露，農發行總行確認已無有關情況，正在緊急排查包括縣域支行在內的所有分支機構。