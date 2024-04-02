涉嫌嚴重違紀違法　汕頭原市長鄭劍戈被查

撰文：陳進安
出版：更新：

據廣東省紀委監委周二（2日）消息，廣東省汕頭市原市委副書記、市長鄭劍戈涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，鄭劍戈1964年6月生，廣東茂名人，中央黨校研究生學歷，1986年7月參加工作，1985年4月加入中國共產黨。其曾在湛江市工作，歷任麻章區委常委、麻章鎮黨委書記，麻章區委副書記，麻章區區長、區委書記等職。2008年，他任肇慶市副市長，2011年任肇慶市副市長、市公安局黨委書記、局長，2015年任肇慶市委常委、副市長、市政府黨組副書記，後還兼任肇慶新區黨工委書記、管委會主任等職。

2017年，鄭劍戈調任汕頭市委副書記、市長，2021年轉任廣東省十三屆人大農村農業委員會主任委員，至2023年1月不再任職。

值得一提的是，2023年2月25日消息指，曾任汕頭市委書記、與鄭劍戈搭過班的廣東省貿促會黨組書記、會長方利旭被查。2023年11月30日，廣東省委第四巡視組巡視汕頭市工作動員會召開。據介紹，巡視組在汕頭工作2個月左右，即今年1月底左右巡視工作結束。不到3個月，原市長鄭劍戈被查。

靠金融吃金融、長期閱看禁書　浙江省政協原副主席朱從玖被公訴貴州政協原副主席周建琨受賄逾億　重判無期徒刑從廣州恒大等23球會受賄2200多萬　中超公司原總經理董錚獲刑8年
廣東
反貪反腐