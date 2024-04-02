涉嫌嚴重違紀違法　汕頭原市長鄭劍戈被查

據廣東省紀委監委周二（2日）消息，廣東省汕頭市原市委副書記、市長鄭劍戈涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，鄭劍戈1964年6月生，廣東茂名人，中央黨校研究生學歷，1986年7月參加工作，1985年4月加入中國共產黨。其曾在湛江市工作，歷任麻章區委常委、麻章鎮黨委書記，麻章區委副書記，麻章區區長、區委書記等職。2008年，他任肇慶市副市長，2011年任肇慶市副市長、市公安局黨委書記、局長，2015年任肇慶市委常委、副市長、市政府黨組副書記，後還兼任肇慶新區黨工委書記、管委會主任等職。

2017年，鄭劍戈調任汕頭市委副書記、市長，2021年轉任廣東省十三屆人大農村農業委員會主任委員，至2023年1月不再任職。

值得一提的是，2023年2月25日消息指，曾任汕頭市委書記、與鄭劍戈搭過班的廣東省貿促會黨組書記、會長方利旭被查。2023年11月30日，廣東省委第四巡視組巡視汕頭市工作動員會召開。據介紹，巡視組在汕頭工作2個月左右，即今年1月底左右巡視工作結束。不到3個月，原市長鄭劍戈被查。