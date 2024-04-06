陜西13歲少女蹺蹊失蹤十多日後遺體被尋獲　監控顯示死前突然奔跑

陜西安康紫陽縣一名13歲韓姓少女自3月25日失蹤，事隔多日後，今日（6日）傳來噩耗，其遺體已被找到，具體死亡原因正在調查中。



據家屬發布的尋人啟事稱，3月25日下午，韓女放學吃完飯，約18時50分離家未歸，她走時身穿校服，腳穿白咖運動鞋。其父韓先生透露，當時女兒稱出去幫同學拿快遞，但是出門後遲遲沒有回家。晚上21時多，他們開始覺得不對勁，於是出門找人，但直到晚上11點多還沒有找到，隨後報警。

距離韓家最近的快遞點僅有數百米，但閉路電視顯示，事主並沒有去這家快遞點，反而是去了另一家快遞點，且只是在外頭看了一下，沒有入內，隨後便掉頭離開了。畫面更顯示，事主曾突然奔跑起來。

韓父稱，就讀初一的女兒性格樂觀、開朗，是班上的班長，校內成績不錯，在家裏也很勤快，當天也沒有和孩子產生矛盾。後來，家屬了解到，事主曾和同學出門玩耍，並在當晚21點多獲同學送回家，但是她卻沒有進家門，反而再次獨自外出。閉路電視顯示，當晚21點多，事主走上一條過道後，就消失在鏡頭中。

事後，當局專門成立工作組，全力尋找韓女。可失聯十多天後，今日傳來噩耗。據漢王鎮政府工作人員消息，韓女的遺體從鎮內一座橋下被打撈出。目前，具體死亡原因正在調查中，尚待後續官方通報。