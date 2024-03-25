23歲女大學生獨遊峨眉山失聯　個半月後尋回遺體　墮崖原因未明

來自陜西西安的陳小佳（化名），2月7日在四川峨眉山遊玩後失聯，救援人員連日搜救。3月24日晚，其母親李女士透露，陳小佳的遺體在山崖下尋回。



《紅星新聞》報道，李女士介紹，3月23日接獲峨眉山景區公安民警來電，對方通知已尋回陳小佳的遺體。她翌日晚上從西安趕到峨眉山，並第一時間聯繫相關民警，但暫時未與警方見面，女兒墮崖原因未明。

陳小佳今年23歲，是浙江溫州某大學在讀大學生。2月初，她稱要到成都找朋友玩，便獨自從西安乘車到成都。2月7日，陳小佳向母親表示正在「爬山」；當晚9時21分，母女二人最後一次通電話時，陳小佳稱自己喉嚨痛不舒服，李女士還讓她去買藥。

23歲女大學生陳小佳獨遊峨眉山失聯，個半月後在山崖下尋回遺體，墮崖原因未明。（紅星新聞）

翌日，李女士發現陳小佳失聯，電話無人接聽，且沒有回覆訊息。她查看女兒朋友圈後，才得知女兒去了峨眉山。

李女士介紹，經警方核查，陳小佳第一次上峨眉山是乘景區觀光車往返；第二次則是徒步，在山上留宿後於2月7日晚徒步下山，當晚9時40分左右曾出現在雷洞坪靈覺寺附近，手機信號也在此消失。

23歲女大學生陳小佳獨遊峨眉山失聯，個半月後在山崖下尋回遺體，墮崖原因未明。（紅星新聞）

對於陳小佳為何會兩度登上峨眉山，李女士此前曾稱，在沒有觀光車的情況下，女兒才會選擇徒步爬山，但她未知為何這次女兒會兩度登上峨眉山，還專門徒步上下山。

同時，李女士否認陳小佳有輕生傾向，並雖然女兒去年曾患上精神方面輕微疾病，但前期經過治療已經康覆。她擔心女兒是下山途中病情復發，或行走時意外摔倒落下懸崖。