海南驚傳村民被蛇咬死　消防和村民合力捕殺2條2米多長眼鏡王蛇

4月3日，海南陵水英州鎮紅鞋村，多名消防員和村民合力捕殺了兩條兩米多長的眼鏡王蛇。村幹部證實，日前有當地村民被眼鏡王蛇咬後不幸身亡，推測逮獲的眼鏡王蛇是被放生的，唯目前尚未查證。



根據網傳現場影片顯示，多名消防員分別叉住兩條蛇致使其無法動彈，村民配合用鏟子擊打蛇尾部，旁邊許多村民圍觀，大喊「打！打！」

眼鏡王蛇俗稱「過山烏」，是世界上最危險的蛇類之一。（Getty images）

內媒《瀟湘晨報》6日報道，經致電英州鎮政府，工作人員經核實上述獵蛇事件。據當地村幹部處消息，此前曾有村民被眼鏡王蛇咬後死亡。最近正值芒果樹修枝期，該39歲村民有可能是在工作時被傷，次日有人上山發現其遺體，以及一石縫裡也死掉的眼鏡王蛇。

該村幹部表示，隨後又有村民發現兩條眼鏡王蛇的蹤跡，「那兩條蛇下來靠近有幾戶農戶的地方，他們看到後就打電話給我，我就報消防過來。」消防趕來與村民一同將這兩條蛇制服。這三條眼鏡王蛇的來源，該村幹部稱有推測是被放生的，但目前沒有查證。

「山上很大，每年這個季節都偶爾會發現眼鏡王蛇的蹤跡」，村幹部說道。眼鏡王蛇是二級保護動物，且眼鏡王蛇通常不主動攻擊人，只有在下蛋期若進入其領域可能會產生攻擊性，「此前村裡也沒有發生過眼鏡王蛇襲人致死的事件」。