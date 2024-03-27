6旬獨居男失聯　家中被發現已成白骨、發出臭味　料至少死亡半年

四川一名近60歲獨居男子在家中死亡，惟被發現時已變成白骨，且發出臭味。知情人士透露，男子死亡時間至少為半年之前，警方調查後排除他殺可能。



殷男生前獨居的單位。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，今年近60歲的殷姓男子，10多年前搬至四川省三台縣皂角新城獨自一人居住。鄰居介紹指，社區工作人員數日前想找殷男填寫相關資料，惟其手機無法接通，敲門亦沒有回應，遂報警處理。

警方通知師傅上門開鎖後，驚見殷男躺在床上已經死亡，屍體成了一具白骨，床上鋪着涼蓆，床前還有電風扇。開鎖師傅說，開鎖前警方讓自己戴上口罩，「當時把我嚇到了，直接就出來了，後來去換鎖，還是很大的臭味。」

另據鄰居介紹，去年8、9月時，還看到殷男自己買了菜回家，但後來就再也沒見過了，「我們很多人每天都會在1樓聊天，後來都沒看到他。」

鄰居表示，殷男很少與鄰居有往來和接觸，但為人還不錯，上下樓遇到時，他都會主動讓對方先走。另有和殷男相識逾30年的男子表示，殷男是抱養的，父母已去世，沒有結婚，也什麼惡習。

據知情人士透露，殷男死亡時間至少為半年以上，警方已排除他殺，死因仍有待進一步釐清。