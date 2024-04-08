今年將迎3次「龍年龍月龍日龍時」　網民侃：產科醫院火爆的日子

今年是龍年，傳統上，龍是力量和權力的吉祥象徵。據介紹，今年將會出現3次「龍年龍月龍日龍時」，4月10日上午7時至9時，將迎來本年度首個「龍年龍月龍日龍時」。



中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸為十天干，子醜寅卯辰巳午未申酉戌亥為十二地支，它們排列成60個干支組合，包括甲子、乙醜、癸亥等等，以此記錄年序與日序，如此循環往複。

農歷至今仍沿用干支紀年、紀日，農歷年按干支紀法和生肖紀法命名，比如今年為甲辰龍年；農歷日按數序紀法和干支紀法命名。

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超。（紫牛新聞）

王科超介紹，現在的農歷以朔望月作為劃分月份的標準，用數字來定月序，但在2000多年前，古人已採用十二地支來標記月份，並以冬至節氣所在的農歷十一月為子月，十二月為醜月，正月為寅月等以此類推，並配合天干使用。按照這種干支紀法，今年的正月十五也可稱為：甲辰年丙寅月戊午日。

中國古代同樣使用干支紀時，即將一晝夜分為十二時辰，以十二地支循環紀時。對應到一天的24小時，兩個小時為一個時辰，子時為23時至1時，醜時是1時至3時……亥時對應21時至23時。

王科超表示，古人以十二生肖對應各個地支，今年為甲辰龍年，所謂龍月、龍日、龍時即為辰月、辰日、辰時。2024甲辰龍年的龍月裏有3個龍日，因此將出現3個「龍年龍月龍日龍時」，分別在4月10日、4月22日和5月4日的7時至9時。

網民睇法：

產科醫院火爆的日子

那個時間生個孩子吧

龍年龍月龍日龍時生的人八，字是不是很旺？

「龍年龍月龍日龍時」，哈哈哈，龍承天下

咦，有意思，想點節目歡度這個特殊日子！

這天出生的寶寶應該叫龘龘

這不得放個假慶祝一下

期待，玄妙的龍年

