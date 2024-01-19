二十四節氣｜命理師列大寒兩件重要事　想增中獎運可穿這顏色衣服

1月20日「大寒」，是24節氣中最後一個，台灣氣象署預測，入冬最強一波寒流當天南下，全台急凍。



命理師柯柏成引用唐朝詩人元稹詩句「大寒宜近火，無事莫開門」，提醒大家注意保暖、避免遠行，不要忽視寒流威力，才能減少身體不適預防低溫猝死。

大寒兩件重要事 點圖放大看看柯柏成的分享及開運建議：

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柯柏成說，大寒過後就準備迎接最重要的除夕過年，如果小寒沒有開始大掃除，那大寒就要開始清理家裡。

傳統民俗大寒有兩件重要的事情，一個是臘月十六的尾牙，感謝土地公這一年的照顧，另一個是臘月二十四的送灶神，在農業社會時代這兩件事情都是過年前家裡的大祭祀，把家裡清理乾淨，祭祀時就不用多花時間清潔。

20日大寒節氣交替，正好入冬最強寒流報到，氣象專家彭啟明說，這波寒流又強又冷，民眾可以比照可以2016年霸王級寒流，做好禦寒準備。

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柯柏成也提醒，古代對大寒節氣提示，「大寒宜近火，無事莫開門」，古代農業社會對大寒這個節氣的宜忌是有當時因緣背景，但放到現代社會依舊通用，因為低溫驟降，容易出現低溫猝死，台灣位於亞熱帶氣候，對保暖依舊不能掉以輕心，這段期間如果遠途旅行，就要考慮氣候影響的不利因素。

大寒中開運顏色為紅、紫，參加尾牙想要摸大獎，可以穿搭這兩種色系衣服，應可帶來不少好運，名字中如果有帶火部首或八字火過旺，就不需要多加這些色系的衣著，這個節氣以免火元素過旺反而成燥接不到運氣。

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