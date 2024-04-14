有片｜杭州保時捷女司機撞車後砸門咆哮：撞死你，也就20萬的事

近日一名內地女網友發布短片，表示自己的私家車在杭州遭到一輛保時捷私家車撞上車頭後，保時捷女司機非但不道歉，還下車不斷狂踢、拍打車門，大聲咆哮辱駡，揚言「也就是20萬的事，撞死你，也就值這麼點錢。」嚇得車內孩子大哭。



影片曝光後引起廣大關注，而保時捷女司機事後則因故意損毀財物已被行政拘留。



據內媒報道，發布短片的女子稱，她12日駕駛私家車載著孩子在杭州城西銀泰城地下停車場緩慢行駛時，遭左側一輛保時捷撞上車頭。女子原本搖下車窗等待對方司機道歉，沒想到一名女司機從保時捷下車，非但沒有道歉，反而對著她的車門狂踢，嚇得她連忙把車窗關上。

女子表示，當時保時捷女司機不斷拍打車窗，還叫囂「就你開這種破車，我撞4、5輛也賠得起」。保時捷女司機越講越興奮，不但聲稱自己老公是國足選手，自己粉絲百萬，還揚言「也就是20萬的事，撞死你，也就值這麼點錢」，咆哮聲音嚇得遭撞車上的孩子放聲大哭。

杭州市公安局13日發布通報指出，4月12日晚上，林某蘋（女，38歲，台州籍）乘坐的車輛與黃某（女，42歲，溫州籍）駕駛的車輛在拱墅區某商場地下車庫發生剮蹭，雙方發生爭吵。期間，林某蘋以腳踹等方式造成對方車輛受損。林某蘋因故意損毀財物，現已被該局依法行政拘留。