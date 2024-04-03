｢我的鄰居不是活人｣　城市墓地太貴買不起　郊區樓盤｢骨灰房｣盛行

內媒近期調查發現，內地多地出現個人購買商品房，實際卻用於專門放置先人骨灰盒的情況，更有受訪者稱所住社區存在一定比例「骨灰房」，有的樓層甚至「住的死人比活人多」。據了解，選擇「骨灰房」業主大多生活在一、二線大城市，由於墓地價格、管理費昂貴、租期短等問題，改在位置較偏僻、單價便宜的社區購房來安置骨灰盒進行祭奠。



內媒《法治日報》報道，個人購買商品房專門放置骨灰盒的行為，違背了民法典中的公序良俗原則；現行《殯葬管理條例》也規定，辦理喪事活動，不得妨害、危害公共安全秩序，不得侵害他人的合法權益，認為應加速發布相關法律法規，對「骨灰房」現象進行法規管理。

報道介紹，去年湖南長沙的李雲（化名）到山東青島工作，看中一套離市區較遠，但交通較為發達的房子，關鍵是租金比周邊便宜不少，尤其入住房子租金更只有類似戶型的一半。但入住之後，卻發現對面3戶人家窗戶全用紅磚水泥封死，沒留一點縫隙。

直到一次李雲出門時，偶然聽到社區保全對著對講機說，「現在年輕人膽子真大，這種陰氣重的房子說住就住，一點兒也不害怕。」再聯想到被封死的窗戶、特別便宜的租金，經打聽才確認那些房子是「骨灰房」，根據當地習俗不能見光，所以才將窗戶封死。這也讓李雲沒過兩天就趕緊搬出去。

內地很多大城市，不僅樓市高企，墓地亦存在價格虛高的現狀。（南方都市報）

實際上，近年內地多地屢被曝光有社區「骨灰房」情形，甚至有些人購買、佈置前會向風水先生諮詢，這也導致出現社區「骨灰房」聚集現象，甚至是某一層都是「骨灰房」。

報道指出，民眾購買「骨灰房」的動機，多是諮詢完墓地價格後感嘆價格太貴、買不起所致。北京市朝陽區的趙女士表示，在北京即使品質一般、地理位置偏遠的墓地也要10多萬元（人民幣，下同），且只能享有20年使用權，之後還需要支付墓地管理費。

趙女士直言，已經看好河北張家口市崇禮區某樓盤，一套房價格約25萬元左右，且產權期長達70年，準備將過世親人的骨灰安置在那，每年前去祭拜。