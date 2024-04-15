武漢一景區觀光大巴緊急避讓翻側　15人受傷送院

4月14日，湖北武漢木蘭雲霧山景區有觀光巴士在半山腰因緊急避讓意外翻側，15人受傷送院。現場遊客稱，大巴翻側後道路被封，山頂遊客需徒步下山。

4月15日，景區工作人員稱，事故已經處理完畢，目前景區正常運營。



網傳影片顯示，一輛觀光巴士在路邊翻側，車身橫亘路中央，車頭擋風玻璃碎裂。知情者稱，事發時該輛觀光巴士正在下山，翻側後遊客自救，後被送往醫院救治。

景區工作人員曾稱，觀光巴士剎車系統出問題導致翻車。黃陂區文旅局澄清，初步了解，事發原因是觀光巴士緊急避讓發生翻側，事故還在進一步處置中。

有遊客抱怨稱，木蘭雲霧山景區是體驗感最差的景點，「觀光車一人50元，排隊一個半小時，到花海叫遊客全部下來，再重新排隊。這也就算了，又排了一個多小時，結果山腰發生翻車事故」。另有遊客稱，由於事故導致觀光車一度無法通行，只能抱着孩子徒步下山。

公開資料顯示，木蘭雲霧山位於湖北省武漢市黃陂區西北部李家集街道泡桐店境內，有「西陵勝地、楚北名區、陂西陲障、漢地祖山」美譽。距武漢市中心城區60公里，距黃陂城區29公里；是一處度假、休閒、旅遊觀光、拓展、健身的景區，也是木蘭文化生態旅遊區重要組成部分，為木蘭八景之一，國家5A級旅遊景區。