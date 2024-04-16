命案逃犯銷聲匿跡23年後落網　被捕前當上寺廟住持還生兒育女

廣東揭陽一名寺廟住持近日在出租房內被抓獲，其表面上是名「出家人」，實際卻是潛逃23年的命案逃犯，還育有一兒一女。



今年3月底，浙江溫州鹿城警方接到線索，指2001年在市區某賓館犯下命案的逃犯李某可能出現在廣東揭陽一帶，於是專案組成員立即驅車1000多公里前往當地。雖然線索前期模糊，但專案組成員細致核查下，注意到當地寺廟的一名和尚。然而，該和尚自稱姓劉，是寺廟的負責人，樣貌和23年前的李某判若兩人。

為進一步確認身份，專案組除對寺廟展開秘密排查走訪詢問，也對該和尚的生活軌跡、關係行為進行再研判。而經過縝密分析，民警發現，「劉某」的身份屬冒用，他在寺廟內是住持，但當離開寺廟，卻與一名女子關係密切。

最後，通過分析，民警得知疑犯很可能就藏匿在女子的出租房中，於是火速出擊，在出租房內將還在睡夢中的疑犯抓獲。「我們是溫州公安的，你自己知道是什麽事情吧」，一開始，疑犯還不承認自己身份，但聽到民警來自溫州，他便瞬間失語，只好承認自己就是逃犯李某。

案情指，李某是四川德陽人，2001年夥同他人在溫州、寧波以殘忍方式接連殺害2人，之後逃竄至四川、湖南一帶，期間撿到一張名為劉某的身份證，於是便冒用對方身份在一佛學院學習。2008年，他輾轉逃亡至揭陽，並在當地一處寺廟內生活至今，甚至一路當上了寺廟住持。然而，雖然他是一名「出家人」，但私下卻與一女子以夫妻名義生活，還育有一兒一女。而為了躲避追查，他出門會化裝偽裝，甚至在寺廟周圍安裝閉路電視防範。

鹿城警方押解李某回溫州。（澎湃新聞）

在民警找到人前，李某正準備整理行李離開廣東逃往西藏，詎料最終還是被抓獲。4月3日，鹿城警方押解李某回溫州，案件圓滿告破。