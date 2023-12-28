中國公安懸賞通緝10名緬北重大涉毒逃犯：堅決剷除境外「毒瘤」

新華社28日（周四）報道，為進一步依法嚴厲打擊緬北地區毒品犯罪，中國公安部決定對張安龍、曾小勇等10名藏匿在緬北地區涉毒逃犯進行公開懸賞通緝，力爭早日緝拿歸案，堅決剷除長期危害中國社會穩定的境外「毒瘤」。



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報道指，為進一步依法嚴厲打擊緬北地區毒品犯罪，全力遏制境外毒品向中國滲透內流，切實維護人民群眾生命健康和財產安全，各地公安機關在充分掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，決定對張安龍、曾小勇等10名藏匿在緬北地區涉毒逃犯進行公開懸賞通緝，力爭早日緝拿歸案，堅決剷除長期危害中國社會穩定的境外「毒瘤」。

其中，湖南省郴州市公安局決定對張安龍、馬文祥、吳玉楊進行公開懸賞通緝；湖南省株洲市公安局決定對楊金梅進行公開懸賞通緝；江西省新幹縣公安局決定對曾小勇、李國平、孫強進行公開懸賞通緝；浙江省溫州市公安局決定對顏歡平進行公開懸賞通緝；四川省遂寧市公安局決定對母朝東進行公開懸賞通緝；貴州省黔東南州公安局決定對龍華進行公開懸賞通緝。

公安機關敦促張安龍、曾小勇等疑犯認清形勢，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助拘捕疑犯。對提供有效線索和協助拘捕的有功人員，公安機關將給予10萬元至20萬元人民幣獎勵。

報道指，近年來，按照國家禁毒委、公安部「清源斷流」行動戰略部署，各地公安機關通過開展國際執法合作，對潛藏在境外向中國境內大肆走私販賣毒品逃犯開展追捕行動，累計拘捕涉毒逃犯300餘名，對境外販毒團夥形成了有力震懾。