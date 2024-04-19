北京一皇家四合院京東拍賣開價4.5億　佔地宛若足球場

北京二環內一處罕見的「皇家四合院」將於本月25日在京東平台拍賣，起拍價為4.5億元（人民幣，下同）。據了解，該四合院落坐北京市核心蛋黃區，緊鄰什剎海旅遊勝地，佔地面積為67667.9平方英尺，大概與一座足球場一樣大，院內建物共7棟，還有建有地下室，吸引餐飲娛樂界投資者關注。



綜合《澎湃新聞》、《瀟湘晨報》等內媒報道，今次參與拍賣的「北京市西城區地安門西大街28號房產及該房產相應的土地使用權」處置單位為廈門市湖里區人民法院，開拍時間為4月25日10點起。截至發稿，已有超20000人圍觀，496人關注提醒，暫無人報名。

「皇家四合院」房產緊鄰什剎海等北京知名景點。（澎湃新聞）

據了解，廈門某貿易公司2018年9月向廈門某銀行貸款1.6億餘元，該貿易公司的關聯公司——北京某物業管理公司以其名下北京市西城區地安門西大街28號房產（本次拍賣標的物）及該房產相應的土地使用權提供抵押擔保。

該廈門某貿易公司未能履行還款義務，經該銀行申請，廈門市鷺江公證處作出（2022）廈鷺證執字第50號執行證書，申請執行人廈門某銀行有權向人民法院申請以抵押人北京某物業管理公司名下上述房產及該房產對應的土地使用權折價或者以拍賣、變賣所得的價款優先受償。

「皇家四合院」房產位於北京蛋黃區中的核心區域，開發價值極高。（澎湃新聞）

這處「皇家四合院」位於北京二環內，也就是原來的北京城內，緊鄰北海公園、什剎海等知名旅遊景點，環境優美，同時，該房產是仿照乾隆年間的大圓鏡智寶殿重建而成，原建物屬於舊有皇家園林的一部分，整體價值讓不少投資者躍躍欲試。