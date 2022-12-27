汪小菲曬超豪四合院舊片喪吸過億人次觀看　網民：難怪張穎穎想嫁

日前確診新冠肺炎的汪小菲，13日透過微博向外界報平安，透露已經沒什麼症狀出現，於近日恢復日常生活。



而除了被張穎穎分享出來的昂貴火鍋宴外，汪小菲半年前的影片，近期被網友翻出。

令人驚訝的是，該影片在26日翻出後，就累積超過1億人次關注，意外引起熱議。

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今年4月，汪小菲透過影片開箱位於北京的一處四合院，他表示這是和幾個夥伴打造的新餐廳，影片裡可見，除了看見四合院內的各處場景外，還拍到母親張蘭。

當時張蘭正和幾位友人在中庭悠閒喝茶，氛圍十分和諧，對比近期張蘭宣告決裂兒子，網友紛紛表示，「才半年就發生這麼多事」、「皇族後代，讓我們見見世面吧」、「這宅子真的好」。

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對此，擁有9百萬粉絲追蹤的娛樂博主《來一碗安利》分享該影片，並表示，這影片拍攝時間是4月7日，汪小菲透露當天是張蘭生日，因此請媽媽到新餐廳和幾個小夥伴一起吃飯，這四合院倒也不是出事後為了刺激大S而買的，直呼汪小菲確實配得上「財閥前夫」稱號，「難怪張穎穎想進門」。

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