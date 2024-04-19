西塔老太太南京分店　老鼠鑽進顧客褲子裏　門店暫時歇業全面消殺

4月16日，南京市民王女士爆料，自己跟家人一起在棲霞區西塔老太太門店就餐，突然有一隻老鼠鑽到她母親的褲子裡。據了解，西塔老太太是內地知名的連鎖網紅店，事件引發網絡熱議。



門店相關負責人表示，已對顧客進行安撫，抓住了老鼠，並積極排查其來源，門店展開全面消殺。目前該門店已暫停營業。



南京市民王女士表示，4月16日傍晚，她跟家人一起在棲霞區西塔老太太門店就餐。吃著吃著，不知哪裡來的老鼠直接爬到了身上。王女士回憶，「當時我們正在就餐，有一隻老鼠鑽到了我媽媽的褲子裡，就是在店舖裡面，應該是靠近廚房的位置，當時他們在收拾東西，員工發現了老鼠，一分鐘之內，老鼠就鑽到我們這邊來了。」

門店負責人表示，當時確實有一隻老鼠爬到了顧客身上，附近的員工隨即抓到了這隻老鼠，並進行了處置。事發後他們也對顧客進行了安撫，並積極排查老鼠的來源。「門的縫隙比較小，員工發現了，還沒有來得及處理，就撞到顧客的腿上。」

負責人表示，事發餐桌旁邊就是一處安全門，老鼠很可能是從門縫裡鑽出來的，目前門店已經展開全面消殺，門市也暫停營業中。該負責人指出，「我們自己也進行了檢查，公司很重視，我反覆看監控，還找了消殺公司幫我們看一下門店有沒有這個問題，我們也聯絡商場和執法部門確認老鼠哪裡來的，我們自己也想搞清楚。」

南京市棲霞區市場監管局仙林分局分局長段聯國稱，對後廚還有用餐的部位進行了檢查，「沒有發現老鼠的痕跡，我們針對這種情況，要求店裡面提供視訊分析老鼠進入店舖的源頭。將所有店舖召集起來，排查老鼠的痕跡。我們會對所有商戶進行檢查。」

市場監管部門稱，檢查沒有發現老鼠的痕跡，針對這種情況，要求門店提供影片分析老鼠進入店舖的源頭。

據了解，「西塔老太太」在內地是知名的排隊烤肉店，主打東北風味，特色是採用泥爐烤肉，在內地多個城市都設有分店，是港人北上深圳的愛店之一。夾帶超高人氣，「西塔老太太」2023年更進軍香港，已在尖沙咀開業。