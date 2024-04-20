西安地鐵試車出事故　車頭、車廂嚴重受損　官方：處置不當致追尾

西安地鐵10號線周六（20日）曝出在試車時出現事故，多個部門介入處理。下午，官方通報指，事故發生於周四（18日）深夜，由試驗人員處置不當導致追尾而引起。通報未提及有人傷亡。



網傳照片顯示，列車的車頭和車廂均有較嚴重受損，多名網民更指出事件造成傷亡。周六上午，媒體就此事向西安市政府、高陵區政府、高陵區應急管理局查詢，但工作人員均表示未接到相關事故報告。同時，西安市交通運輸局多個部門，西安市軌道交通集團有限公司公開電話、運營服務熱線均無人接聽。

雖然西安市應急管理局值班電話一度接通，工作人員亦表示有處理此起突發事故，但就指處理主體還是西安市軌道交通集團。12345熱線接聽人員則表示，事發地點、事發詳情、傷亡情況等，需等待西安市軌道交通集團方通報。而西安市軌道交通集團值班人員表示，值班電話是用來處理當日地鐵上發生的事情，未正面回應是次事故。

到周六下午，西安中車長客軌道車輛有限公司通報，事發於周四23時50分，西安中車長客軌道車輛有限公司在西安地鐵10號線（在建未開通）試驗線路執行車輛型式試驗時，因現場試驗人員處置不當等原因導致車輛追尾，造成車輛局部受損，目前事故原因正在調查分析中。下一步公司將舉一反三，制定整改措施並嚴格落實，保證車輛保質保量按期交付投運。

地鐵10號線一期的進度計劃。（瀟湘晨報）

報道指，西安地鐵10號線一期將於2024年開通運營。3月18日，市政府公布《開通運營地鐵線路實施方案》，提到地鐵10號線一期的進度計劃，包括2月地下段具備動車調試條件；3月啟動綜合聯調；4月聲屏障施工完成；5月環園中路停車場開始動車調試；6月正線信號系統取得空載試運行安全認證；7月空載試運行；8月車站站內精裝修基本完成；9月具備初期運營條件。