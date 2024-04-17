京港澳高速貨車交通事故致危化品洩漏　多部門處置無人員傷亡

4月16日中午12時許，有危化品運輸車在京港澳高速公路湘潭昭山段發生洩漏，無人傷亡。



4月17日，湘潭市應急管理局通報稱，4月16日中午12時23分許，京港澳高速公路G4北往南方向1522Km+500m處（湘潭市昭山境內），發生危化品運輸車與兩輛車刮擦相撞的交通事故，導致危化品運輸車內裝載的桶裝甲苯二異氰酸酯部分散落，少量危化品洩漏，無人員傷亡。

4月16日，京港澳高速公路G4北往南方向1522Km+500m處（湘潭市昭山境內），發生危化品運輸車與兩輛車刮擦相撞的交通事故。（微信公眾號＠湘潭消防）

湘潭市消防介紹，接報後，119指揮中心先後調派3個消防救援站、8輛消防車、42名消防救援人員趕赴現場。119全勤指揮部遂行出動，並通知應急、環保、公安等力量到場處置。

支隊全勤指揮部到場後，立即安排消防救援人員穿上重型防化服展開救援。經偵查發現，共有29桶甲苯二異氰酸酯灑落在地。據了解，甲苯二異氰酸酯屬於有毒化學品，被劃分為可能的職業性致癌物，一旦洩漏將對周圍人員和環境造成嚴重影響。

消防救援人員穿上重型防化服展開救援。（微信公眾號＠湘潭消防）

消防現場指揮員立即設置安全警戒嚴控現場，疏散附近圍觀群眾，並做好防火、防爆、防中毒等相關準備工作。現場協助應急、環保部門等多部門開展處置，組織危化品技術人員對現場進行險情監測、風險評估、對策研究。

綜合各方意見後，現場指揮部確定採取「倒箱轉移、清除殘留」的處置措施。消防部門先在現場架設開花水槍，隨時準備好稀釋突發洩漏，降低化學品濃度和毒性，防止次生災害。

隨後，專業技術人員對灑落洩漏化學品進行倒箱作業，吊裝、鏟車等分別在灑落洩漏處設置吊裝點，轉移至重新安排的運輸車。環保部門在現場清除殘留化學品。當晚，支隊又調派照明車趕赴現場，保障環保部門回收剩餘洩漏物。

目前，工作專班已將散落的危化品收集暫存，清理洩漏的危化品，現場危化品源頭已控制，築壩堵截已完成，事故已基本控制。湘潭市將進一步處置事故現場，並持續加強水環境質量監測，確保水環境安全。