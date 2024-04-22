山東男童突遭6旬翁按頭撞牆　知情者：搶救4小時，頭骨被打錯位

山東聊城市冠縣北館陶鎮郎莊村一名9歲男童在街邊玩耍時，突遭一名男子故意傷害。知情者透露，男童被打後休克，送院搶救4小時，頭骨被打錯位。

4月22日，警方通報稱，傷者無生命危險，疑犯已被刑事拘留。



網傳影片顯示，4月20日下午2時37分，一名成年男子突然衝向正在騎單車的男童，並用手緊掐其頸部，再將男童頭部多次撞擊路邊護牆，隨後撿起一塊疑似磚塊物再次砸向男童。網傳多張被害兒童圖片顯示，男童頭部多處傷口，已做縫線處理，另手指部位也有破傷。

一名成年男子突然衝向正在騎單車的男童，並用手緊掐其頸部。（微信公眾號＠妍妍小棧）

《澎湃新聞》報道，男童父親好友張先生（化名）介紹，事發於4月20日下午兩時許，就讀小三的小朗在騎單車回家途中遭人傷害，事發地點距家僅有4、5米。疑犯朗某某是同村郎莊村人，年約66歲，按照輩分來講，小朗可以稱呼其為爺爺。

張先生介紹，事發當天，小朗在前往醫院途中已處於休克狀態，在醫院搶救了4個小時，目前已轉到濟南某醫院救治。4月21日，張先生曾到醫院探望小朗，「孩子的頭蓋骨被打得已經錯位了。頭上全部是紗布，縫合的地方得有十七八處」。

《頂端新聞》報道，男童父親郎先生稱，行兇者是同村的鄰居，平時兩家沒有什麼聯繫，當日兒子在街邊玩耍，後來突然傳出村民呼喊報警，小朗便倒地不起。當日小朗被送到冠縣醫院治療，4月21日本來恢復一點意識，但後來突然發生病變，目前已送到濟南省立醫院繼續治療。

郎先生表示，自己家庭並不富裕，但救孩子是第一位。目前對方家屬已聯繫不上，也沒有與他們溝通後續事宜。

4月22日，冠縣警方通報稱，4月20日下午2時39分，冠縣北館陶鎮發生刑事案件，一名男童被同村村民郎某某打傷。接報後，警方立即趕赴現場，協助120將傷者送院救治，並拘捕郎某某。目前，傷者已得到及時救治，無生命危險。郎某某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。