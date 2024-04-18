江蘇漢家暴妻子趕出門　3歲兒子發育遲緩慘遭殘忍殺害

今年1月，江蘇徐州市3歲男童歡歡（化名）因發育遲緩，遭父親劉某殘忍殺害。

歡歡母親夏女士稱，自己長期遭受家暴，兒子遇害前她被丈夫毆打並趕出家門，原本她準備起訴離婚，豈料歡歡遇害，「是被他親生父親故意剝奪了生命」。



《大皖新聞》報道，夏女士介紹，自己與丈夫劉某同齡，在2018年經朋友介紹認識，相處不久就結婚。2020年，兒子歡歡出生，一周歲時因發高燒驚厥，做檢查後發現他全方位發育落後，被診斷為發育遲緩。

歡歡（化名）因發育遲緩，遭父親劉某殘忍殺害。（大皖新聞）

為了治療，夏女士在徐州市兒童醫院附近租屋，方便帶歡歡治病。她表現，兒子3歲時已經會走路，也偶爾會叫「媽媽」，但很難交流，「和孩子交流他是聽不懂的，但是我從來沒嫌棄過他，一直堅持給他康覆，每天帶他出去，希望有一天我的歡歡和正常的孩子一樣」。

不過，丈夫一家一直想放棄治療，「孩子奶奶一直說要放棄孩子，說不要在孩子身上花錢康覆了」。夏女士稱，歡歡2歲後體質慢慢變好，夫家再也沒有出錢治療孩子，「我就自己跑前跑後辦理了殘疾證，給孩子做康覆，然後我父母再補貼一些」。

夏女士稱，丈夫劉某一直不務正業，白天在家睡覺，晚上到網吧打遊戲，甚至還靠借款借貸為生，「在我手機裏也套出來了很多貸款，讓我向我的親戚、朋友借了很多錢，後來他都不還」。

夏女士稱，自己長期被劉某家暴，每次都會被推出家門趕走，「我帶着孩子也沒有還手的能力，他1米8，我1米6，為了不讓孩子受到傷害，我只能任他打」。

今年1月下旬，夏女士被劉某家暴後趕出門，但對方拒讓她帶走歡歡，她只能回娘家準備起訴離婚，豈料一別竟成永訣。1月31日晚，劉某連夜趕到夏女士娘家，「他跪在地上說孩子沒氣了。當時我就反應，孩子是不是被他殺害了？」。

夏女士稱，經法醫鑒定結果核實，歡歡屍檢符合被他人捂致口鼻導致機械性窒息死亡，「是被他親生父親故意剝奪了生命」。

劉某家住徐州市銅山區房村鎮下洪村。據村幹部講述，劉某殺害3歲兒子一事基本屬實，但他並不清楚事發原因，「那小孩有多種殘疾，半年前村裏給小孩辦理了殘疾證」，並透露劉某是被領養，在殺子事件後已被警方帶走。