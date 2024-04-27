重慶大熊貓「硬上」女保育員？ 園方：追逐中被撲倒，不是攻擊人

近日，重慶動物園一名女保育員進入大熊貓園區內餵食，但熊貓們卻突然暴走，撲倒女保育員。由於大熊貓突然失控，保育員一度遭兩隻熊貓圍攻，無法起身，讓不少當天參觀的民眾從驚呼可愛到嚇得大叫「我的媽呀！快把他們分開」。園方管理處則強調，熊貓和保育員都平安，未來也會防止類似事件再發生。



園方更稱，大熊貓和小朋友一樣，「就是調皮好玩」，園方強調，大熊貓絕對不是攻擊人。



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從民眾的影片可見，當時有一名女保育員進入園區內，準備對熊貓們餵食並探查園內狀況。但隨後園內這兩隻熊貓突然大暴走，其中「渝愛」突然抓住了女保育員的腳，害女保育員被撲倒，接著「渝可」整個壓在女保育員身上，導致她完全無法掙脫，一度兩隻大熊貓都在女保育員身上，讓圍觀民眾非常擔心。

之後「渝愛」先離開，「渝可」卻不肯離開繼續纏著女保育員，直到另一名男保育員發現狀況，下場救援，女保育員才得以脫身。

0'17秒處渝可突然作出疑似攻擊女飼養員的動作：

園方管理處則發布公告稱，4月23日下午2點左右，保育員放好食物後，引導「渝可、渝愛」到食物投放點的過程中，兩隻熊貓追逐保育員，導致保育員被撲倒。保育員未受到傷害，兩隻熊貓也未受到影響，均平安。

事發後，熊貓館及時召開安全會議，總結教訓，舉一反三，對後續的飼養操作做了明確要求，防止類似事件發生。

據了解，渝可（雄性）、渝愛（雌性）是龍鳳胎，2022年7月22日生於重慶動物園，媽媽大熊貓二順曾旅居加拿大多倫多動物園和卡爾加里動物園，爸爸熊貓青青來自中國大熊貓保護研究中心。

熊貓被萌寵化？內媒：大眾對熊貓攻擊性的忽視

《新京報》則發社論批評，現實中，把凶猛的野生動物過度「萌寵化」，不僅容易造成大眾對熊貓攻擊性的忽視，也可能使一些動物園在日常管理上疏於防範。

社論稱，從事野生動物飼養是一項高風險的工作，一旦野生動物失控，很容易對飼養人員造成傷害。2020年10月，上海野生動物園一名工作人員在猛獸區實施作業時，就遭到棕熊攻擊不幸身亡。

渝可渝愛是一對龍鳳胎。（影片截圖）

社論指出，從事熊貓飼養的工作人員，如果缺乏應有的風險意識，在面臨威脅時就可能不會作出果斷反應，這或許會釀成嚴重的安全事故。最後《新京報》更提醒，要想避免類似事件再次發生，飼養員日常工作流程的專業性，以及飼養員培養流程的專業化，有必要提上日程。而人們也期待，能夠看到一個更加規範、安全、科學的動物園產業。