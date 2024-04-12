四川野生大熊貓溺亡　趴伏漂河面　民眾推測：從樹上摔下淹死

4月11日，四川有一群電單車車友在四川雅安寶興縣一帶騎車時，突發現一旁的河面上漂浮著黑白兩色混雜的物體，以為是落水小狗。當事人施先生回憶，當時他們停好車輛後仔細一看，發現是一個幼年的大熊貓以趴伏的姿勢漂浮在水面上，已經斷氣。他們只能拜託當地村民通報情況，相關影片發布後引發網絡關注。



對此，寶興縣林業局野生動植物保護股股長鄭從軍表示，已有派人員到場處置，未在大貓熊身上發現外傷，「初查大熊貓系溺亡，排除人為因素。至於熊貓溺亡前有沒有生病，還需要進行屍檢。」



官方聲明指出，經現場核查，該大貓熊為野生雌性成年大貓熊，初步判斷體表無外傷，確認已死亡。目前，已將該大貓熊送往中國大貓熊保護研究中心雅安碧峰峽基地作死亡原因檢測分析。

抖音帳號「@三月童裝-點點」發布一則影片，片中隻黑白相間的動物漂浮在河道中。一男子用四川話配音說道，「你看是不是大熊貓嘛。」配文稱，「我們在穿越夾金山去往四姑娘山的路上發現一隻遇難的野生大熊貓」，推測「應該是淹死或樹上摔下來的」。

發布影片者施先生表示，據他當時觀察，河道中的大貓熊已經死亡，漂浮在水面上，一動不動，河道就在路邊，事發河段的水流較深、流速較緩，「一路上都沒見到大熊貓，好不容易有機會看到，結果已經去世了，非常可惜，也非常心痛。」

施先生提到，他們騎摩托從雅安阿壩州交界的地方經過一個偏僻的河邊時發現這頭大貓熊，路邊還有寫著「人類發現第一隻大熊貓的地方」的牌子，但具體是哪個村不知道，「當時沒來得及報警，但給一個村民說了，讓他去通知村委會。」

公開資料顯示，寶興有「貓熊老家」之稱，是世界第一隻大貓熊發現地和第一隻大貓熊模式標本產地，是世界自然遺產四川大貓熊棲息地。