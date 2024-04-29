乘客拒開飛行模式致航班折返？　成都航空：飛機延誤1.5小時起飛

成都航空有乘客因拒絕將手機調較至飛行模式，導致飛機延誤起飛。

4月29日，成都航空客服回應稱，涉事航班是因公共安全問題延誤1小時30分鐘。警方表示，當天飛機上確實有一名乘客不開飛行模式，他們接報並出警處置。



4月28日，有網民拍片稱，在乘坐成都航空EU2703號航班時，因有乘客不將手機調較至飛行模式，導致飛機返航。

影片顯示，一名空姐在機艙內使用手機打電話，機艙內可見「成都航空」字樣。拍片者又回覆網民稱：「那個乘客犟的跟頭牛似的，安全員沒有跟他好好說話，她就有點情緒了，兩個人都犟，一個不開飛機模式，一個不開就返航」。

《極目新聞》報道，成都航空客服人員介紹，EU2703從威海機場返回成都時起飛時間是有延誤，沒有顯示有返航的情況，其計劃起飛時間是11時45分，實際起飛時間是下午1時15分，延誤了1小時30分鐘，顯示延誤原因是公共安全問題。

威海市公安局機場分局指揮中心和威海市公安局機場分局候機樓派出所表示，4月28日確有一航班機上人員因有乘客不開手機飛行模式報警，接警後，有民警到達現場處置。不過，有網民稱該名乘客被行政拘留的消息，他們暫時沒有收到相關反饋。