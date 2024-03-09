平過搭的士！深圳｢空中的士｣票價曝光　往珠海僅20分鐘料2026載客

隨着「空中的士」的成功首飛，位於珠江口東西兩岸的深圳和珠海，由以往的約3小時行程，縮短至20分鐘，並預計2026年起開始載人飛行。因無需傳統機場和跑道，有專家預測，這將為深圳帶來巨大的低空經濟發展效應。那麼，搭乘空中的士票價又是多少呢？



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深圳、珠海分別位於珠江口東西兩岸，以往乘車出行要繞道南沙大橋或者虎門大橋，用時約2到3小時。上周二（2月27日），電動垂直起降航空器（eVTOL）「盛世龍」成功首飛，從深圳蛇口郵輪母港到珠海九洲港碼頭，僅耗時20分鐘。

電動垂直起降航空器「盛世龍」由上海峰飛航空科技有限公司自主研製，起飛重量2000公斤，可載5人，巡航速度可達200公里/小時，核心模組100%國產化。峰飛航空科技高級副總裁謝嘉介紹，進行大規模應用以後，未來深圳到珠海的單座票價大約為兩三百元（人民幣，下同），「目前，從深圳到珠海打車五六百元，要將近三個小時，坐船一百多元，要一個多小時。」

峰飛電動垂直起降航空器「盛世龍」在蛇口郵輪母港起飛。（深圳特區報）

這亦是全球首條用電動垂直起降航空器進行跨海跨城飛行的航線。「盛世龍」在獲取適航證後，預計將於2026年開啟載人飛行。深圳至珠海這一飛行航線由深圳市東部通用航空有限公司運營，雙方已簽署100架峰飛「盛世龍」採購訂單，計劃推動更多的航線運營和商業化場景落地。

謝嘉介紹，電動垂直起降航空器「空中出租車」，像直升機一樣垂直起飛，在空中轉換成固定翼飛行模式，使用純電動力。「運行成本比直升機低，外加強自動駕駛功能，對飛行員的要求相對沒有那麽高，所以從運行的角度來說，它的單座票價也相對較低。」、「飛一次兩次沒有意義，它必須形成規模，必須能改變人類生活和出行方式，才有意義。」

據了解，這一技術設想目的是服務實現城市內和都市圈城際間點對點出行，或將在未來成為空中出行的重要方式，並形成新的廣闊市場。謝嘉預料，未來還將開發機場接駁、機場到交通樞紐、機場到城市商業樞紐等線路。「運行5至10年後，你打開App點一下，一架電動垂直起降航空器就會從遠處飛下來，接你上去自動帶你到目的地。」

近日，《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》正式實施。作為低空經濟最重要的試點城市之一，深圳率先推出促進低空經濟產業發展的專項法規，有專家預測，深圳已為低空經濟起飛鋪就法治跑道，「它作為全國首部專門針對低空經濟產業促進的法規，明確載明鼓勵社會資本參與，也大大簡化了審批流程。條例還是非常重視安全的，它通過建立嚴格的飛行安全管理制度，以及應急預案和相關培訓措施，確保低空飛行的安全可控。」

不久前，中央經濟工作會議提出，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業，低空經濟正成為各地聚焦的產業發展「新賽道」。專家表示，低空經濟蘊藏廣闊機遇，「低空經濟的潛力巨大，未來10年低空經濟或許會成為中國經濟增長的新引擎。」