青島沿海出現平流霧　當地民眾目睹「蓬萊仙境」

青島某處海岸線的港口， 28日上午出現罕見自然景觀「海市蜃樓」。不少當地民眾趕緊拿手機拍下奇景，遠眺海面貨輪，以及遠處建築物有如蓬萊仙境一樣，視覺效果十分奇幻。



綜合《光明日報》等內媒報道，一位家住山東青島的男子晨練跑步時，察覺住家附近港口的風景和往常不太一樣，從前放眼望去是一片廣闊海景，當天卻被大量雲霧籠罩。包括海面上也被雲霧覆蓋，乍看以為是海島，其實都是霧氣。

男子立刻拿手機拍下奇妙一幕，包含海面的貨輪以及遠處的建築物，就像懸浮在雲霧之中，像是海市蜃樓，童話裡的蓬萊仙境。

報道介紹，該男子所看到景象實際上不是海市蜃樓，而是自然景觀「平流霧」，許多當地民眾跟著駐足觀看和拍照留念。

平流霧多發生在冬春時節，以北方沿海地區居多。密集的雲霧會纏繞城市中的建築物，讓身處地面的人們有如置身仙境。此外，平流霧和空氣的水平流動是分不開的，只要有風，霧就會持續存在。如果風停下來，暖濕空氣來源中斷，霧很快就會消散。

至於更常為人提到的海市蜃樓，又稱蜃景，是一種因光的折射和全反射而產生的自然現象，與天氣形勢、氣象條件、地理位置和地球物理等因素密切相關。海市蜃樓的出現還與氣溫和相對濕度的突變有關，在同一地點可能會重複出現，且出現時間具有一致性。