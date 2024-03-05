北上好去處｜深圳的「黃果樹」瀑布　景色壯麗距市中心僅1小時

位於貴州的黃果樹瀑布是中國最大的瀑布群，景色十分雄偉壯觀。事實上，與本港僅一河之隔的深圳亦擁有自己的「黃果樹」，且由市中心出發僅1小時即可抵達。



碧嶺瀑布群的一大特色是「疊瀑」，瀑布的水像帷幔一樣，蓋在岩石表面。（深圳晚報）

碧嶺瀑布群位於深圳市坪山區，是深圳最密集、水流最大、形態最豐富的瀑布群。由福田市中心前往，可在導航APP中將終點設為馬巒山郊野公園，驅車或搭乘深圳地鐵14號線，僅需1小時左右便可抵達。

在馬巒山郊野公園碧嶺入口（西北門），便能聽到溪流的聲音，只需伴着溪流聲音的方向前行十多步，一條清澈見底，不時可見遊魚成群的溪流便映入眼簾這便是坪山區的母親河——坪山河。

繼續沿溪流上遊的方向追尋，一路可見河道中段設置的可供遊人親水戲水的汀步，以及一片筆直挺秀的落羽杉林。再往前行，河流的底部漸漸顯出怪石嶙峋，上遊河床有了明顯的落差——這便是碧嶺瀑布群。

沿碧嶺瀑布群設有步道，遊人可沿步道一路追溯而上。全長3.05公里的步道，掩映在綠蔭中，兩側是馬巒山延綿的山嶺，中間是潺潺流水的溪谷。沿步道一路登高，遊人可依次欣賞銀河瀑、千尺瀑、紫煙瀑、飛流瀑、九天瀑五級瀑布。

溪谷中的瀑布連疊分布，有的如飄帶掛在山間，有的如帷幕流淌而下，瀑布的最大落差達到15米。水流夜以繼日地侵蝕沖刷，塑造了碧嶺溪谷獨特的地貌，隨處可見大小不一的水潭，彷彿「大珠小珠落玉盤」。

值得一提的是，碧嶺瀑布群的一大特色是「疊瀑」，溪谷入口處山谷開闊，瀑布的斜坡較寬，銀河瀑、千尺瀑兩級瀑布的水像帷幔一樣，蓋在岩石的面上，這便是「疊瀑」。