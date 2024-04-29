大熊貓「金喜」、「茱萸」啟程赴西班牙　展開10年旅居生活

4月29日11時24分，大熊貓「金喜」、「茱萸」從四川成都雙流國際機場起飛，啟程前往西班牙馬德里動物園，開啟為期10年的旅居生活，是自2019年下半年以來首批飛往歐洲旅居的大熊貓。



據飛常準App，此次承擔大熊貓運輸工作的是中國國航CA3103貨機。航班於北京時間4月29日中午11時24分起飛，預計歷經13小時53分鐘飛行，於當地時間4月29日晚上7時20分抵達馬德里巴拉哈斯機場。

成都大熊貓繁育研究基地介紹，金喜為雄性大熊貓，2020年9月1日出生，母親為大熊貓「渺渺」，與雙胞胎妹妹「金雙」分別以「喜」「雙」為名，象征著雙喜臨門、好事成雙。茱萸為雌性大熊貓，2020年10月25日出生，母親為大熊貓「慶賀」，出生當日為重陽節因而以節令風物命名。

為保證兩隻大熊貓順利到達西班牙，中西兩方均做好充分準備。大熊貓基地按要求對兩隻大熊貓實行隔離檢疫，並落實專人飼養、定期體檢。

為保證運輸途中的舒適和安全，大熊貓基地定製了專用航空運輸籠，確保大熊貓在籠內能夠自如活動、採食和休息。同時，大熊貓基地還準備了足量新鮮優質的四川本地竹和竹筍，並安排獸醫和3名專業技術人員同機前往，照料金喜、茱萸的健康和飲食。

馬德里動物園方積極採納中方專家團隊意見，提前升級改造大熊貓館，包括充分考慮大熊貓產崽護理需求，改建產崽獸舍；針對大熊貓喜歡攀爬等生活習性，在場館增加爬架、原木等遊戲設施，待中方驗收後投入使用。

西班牙是歐洲地區大熊貓國際合作繁育成果最為豐碩的國家，中西開展大熊貓國際合作以來，已合作繁育成活6隻大熊貓，目前中西「大熊貓情緣」延續已超過40年。

據馬德里動物園消息，到達馬德里後，兩隻大熊貓將先接受為期一個月的檢疫隔離，最快於當地時間5月底與公眾見面。