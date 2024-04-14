韓旅行社推「探福公主家鄉」　中國成韓民眾出境第3大熱門目的地

深受韓國國民喜愛的大熊貓福寶，因協議期滿於3日回到中國，目前已入住中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。福寶的回國，亦帶動了中韓文旅交流，有韓國旅行社推出「探福公主家鄉」旅遊套餐，而中國也成韓國民眾出境旅遊第三大熱門目的地。



據央視報道，今年以來，韓國赴華遊需求增勢明顯。韓國最大的旅行社發布數據顯示，今年第一季度，接待赴華跟團遊韓國旅客近40萬人次，較前一季增加了12.2%，尤其是三月份遊客數量較上月增加近四成。韓國多家旅行社資料顯示，中國已升至韓國民眾出境旅遊熱門目的地排名的第三位，今年第二季赴華遊的產品預訂也十分火熱。

赴華遊需求看漲受到韓國旅遊界高度關注，各家旅行社不斷完善張家界、長白山等自然景觀旅遊經典人氣路線的同時，也尋求多樣化旅行模式。近期，韓國一家旅行社向健行愛好者推出根據登山路線難易度設計的「中國五大名山」健行產品，還有的旅行社針對高爾夫愛好者推出威海、青島等距離韓國較近的中國城市高爾夫主題旅遊。

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此外，鑑於旅韓大熊貓福寶在韓國的超高人氣，本月初福寶回國後，韓國多家旅行社馬上推出「探福公主家鄉」「與福寶再相見，我們來了」等大熊貓主題旅遊套裝。

內容包括，前往目前福寶正在隔離的臥龍神樹坪基地等四川三個大熊貓基地，並涉及成都、九寨溝、重慶等周邊遊。以其中一家旅行社為例，不僅為旅客提供大熊貓紀念品，還推出大熊貓飼養員體驗等附加服務，相關旅遊套裝價格約合人民幣3600元至5700元不等。

在韓國Hana Tour網站，亞洲國家中，中國是最熱門目的地。在中國各省市中，熱門地有張家界、內蒙古、成都、太行山等。（Hana Tour）

隨著中韓民眾旅遊往來火熱密切，韓國航空公司正抓緊增開航線。4月以來，韓亞航空每日都有飛往北京、南京、杭州等地的航班，進入夏季後，每周赴華航班將增至117架次。

同時，韓國廉價航空也爭取先開闢赴華航線，並增加地方機場前往中國熱門旅遊目的地的航線，以此搶佔市場。業界認為，中韓航線恢復、航班增加後，韓國民眾赴華遊會更加便捷，赴華遊市場規模將進一步擴大。