貴陽如家酒店花灑驚現糞便狀異物　顧客：已放水刷牙漱口

內地再有酒店曝出花灑附有疑似糞便事件，一名周姓女子周三（1日）發文稱，其和家人前一晚入住貴州貴陽市如家酒店（貴陽火車站青雲市集店），卻發現房間花灑有糞便狀的異物，且其女兒已經用噴頭內的水漱口，令她非常擔心惹上傳染病。事後，酒店第一時間安排了工作人員處理，不過負責人表示涉事異物不一定是酒店的問題，強調員工都會按流程檢查衛生。



據周女表示，事發當晚，其女兒洗澡時發現房間花灑上有糞便狀異物，「我女兒已經用噴頭裏的水刷牙漱口了，我怕會傳染什麽疾病」。不過她表示，酒店方拒不承認這是他們工作的疏漏。

周三，涉事酒店方面回應指，今次是他們酒店第一次發生這種事情，事發後酒店已第一時間安排了工作人員處理，目前客人沒有給出明確的要求。負責人又稱，該異物也不一定是酒店的問題，因為清潔阿姨都會按流程檢查衛生，打掃房間時會用花灑沖洗墻壁一段很長時間，「如果有這種情況，肯定在當時就能夠發現」。

同日，周女再度發布其與酒店方面的聊天記錄，表明訴求。她希望酒店能通過書面形式承認此次事件，承擔其女兒的檢查費及治療費並進行賠償，強調酒店一方首先得有個態度。

今次非近期首宗同類個案。今年3月，到深圳市羅湖區出差的張先生預訂了深圳喜悅假日酒店一晚房間，結果也在洗澡的時候發現愈來愈臭，細心察看下發現花灑上竟黏有糞便，由於他平時習慣在洗澡的時候順便刷牙洗臉，事件令他當場把晚飯都吐了出來。事後，涉事房間已被封閉。張先生要求酒店賠償8000元人民幣的精神損失費，但酒店只願賠償800元。