浴室花灑疑殘留糞便　住客：有未消化的辣椒皮　酒店拒供CCTV紀錄

酒店的衛生及安全問題一直備受關注。山東淄博一間酒店的浴室花灑上，近日因殘留疑似糞便的異物，而遭到住客舉報。住客希望酒店方面可提供閉路電視畫面以便調查惟遭拒，目前雙方仍就事件進行協商。



淄博一間酒店的浴室花灑上殘留疑似糞便的異物。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，7月12日，張女士以322元（人民幣，下同）的價錢入住了淄博鳳悅景和酒店王府井店，惟當日準備洗澡時卻愕然發現，浴室花灑上有硬幣大小的異物，疑似是糞便。

張女士憶述，異物是流體，細聞有惡臭味，並粘連絲狀物，還能看見部分紅色塊狀碎塊，疑似未消化完全的辣椒皮。「房間的設計是乾濕分離的，除非有人故意為之，糞便不可能出現在浴室裏。」

張女士擔心，花灑上的異物攜帶傳染病病毒，於是在酒店工作人員的陪同下前往醫院，進行婦產科傳染病相關檢查。張女士表示，酒店方面只報銷了7月12日當天的醫療費用，合共2071.73元，後續相關檢查涉及逾1700元醫療費用尚未報銷。

此外，為了搞清異物成分，張女士於7月14日下午聯繫第三方檢測機構，在酒店工作人員的配合下將異物打包，自費6000元將樣本送往檢測機構。檢測報告結果顯示，異物的成分主要為「酰胺類、脂肪酸類、膽固醇、纖維素等物質」。

檢測中心的工作人員表示，上述幾類物質集中在花灑上出現，合理的解釋就是嘔吐物或者是糞便。但是要明確區分二者，還需要到司法機關進一步測定。

故此，張女士向酒店提出調看閉路電視，惟遭到對方拒絕。張女士表示，該事件已對她造成一定心理影響，要求涉事酒店報銷異物送檢費和後續的身體檢查費，並賠償相應精神損失費。此外，張女士希望酒店針對花灑上出現異物的情況給出合理解釋，並積極配合找出事件肇事者。

酒店方面就回應，閉路電視涉及酒店和顧客的隱私，除非有關部門介入要求調用，否則不能提供給顧客查看。關於後續相關費用的報銷問題，如顧客提供完整收據，酒店會與顧客進行協商處理。

網民點睇：

「所以坊間說盡量用天花板上的那個淋浴噴頭。」

「賠償精神損失費100萬元。」

「這也太噁了…酒店衛生要求能不能再升升。」

「救命，燒水壺我不用就算了，澡也不能洗的話住酒店幹嘛。」

「以後應杜絕酒店使用可拿在手的花灑，一律改成固定噴頭。」

