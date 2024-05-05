在日包裝痛斥核污水　香飄飄董事長接機歸國員工「歡迎勇士歸來」

昨日（4日），香飄飄旗下MECO茶在日販售的包裝上寫著「請日本政客把核污水喝了」，引發網絡熱議。對於網傳該事件為員工個人行為，香飄飄官方賬號回應表示員工是好樣的。

5日淩晨，有網民拍到香飄飄董事長蔣建琪為赴日回國員工舉牌接機，稱「歡迎香飄飄勇士歸來」，獲網民支持「買幾杯香飄飄支持一下」。



據此前報道，香飄飄旗下MECO果汁茶在日本京和商店大久保店的產品杯套上印有中日雙語，內容包括，「請日本政客把核污水喝了」、「無恥」、「0.1%的土地污染了70%的海洋」「可以沒有日本不能沒有海洋」、「海洋不是日本的下水道」等嘲諷核污水排海的標語。

不過因為是印在產品的杯套上，也並非所有產品都有，有網民懷疑並非香飄飄刻意，而是員工所為。對此，昨日香飄飄官方微博發公告表示，「我們的員工是好樣的。」支持員工行為。

5月5日凌晨，網民拍到香飄飄董事長在機場迎接赴日回國的員工，並舉橫幅表示「歡迎香飄飄勇士歸來」，再次表達對員工的支持。據《中新經緯》報道，香飄飄員工確認，舉牌接機的確實是其董事長蔣建琪。

據了解，香飄飄創立於2005年，是中國杯裝奶茶開創者和領導者，旗下擁有「香飄飄」、「Meco」、「蘭芳園」三大品牌，2017年，登陸上交所成為「中國奶茶第一股」。尤其廣告語「香飄飄，杯裝奶茶開創者，一年賣出十億多杯，杯子連起來可繞地球三圈。 奶茶，就要香飄飄。」讓其在內地成為家喻戶曉的飲品。

對於此次香飄飄在日本痛斥核污水排放的作法，有網民表示，雖然可能是營銷、炒作策略，但仍然支持。

網民討論：



這不得買幾杯支持下香飄飄了



低階行銷，又是吃愛國流量割韭菜那一套，無語。生產的植脂末奶茶也是低級的，有害健康



又做愛國生意



以後用哇哈哈燒開了沖香飄飄



好樣的，你們是全人類的戰士！



世界可以沒有日本但是不能沒有海洋！ ！香飄飄好樣的！ ！



香飄飄不愧是繞地球不知道多少圈的，看的就是清楚。

