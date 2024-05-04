香飄飄MECO茶在日販售　網傳包裝竟寫「請日本政客把核污水喝了」

近日，有網民曬出香飄飄旗下MECO果汁茶在日本京和商店大久保店的產品杯套上印有嘲諷核污水排海的標語，引發熱議。5月4日，香飄飄工作人員表示，已經注意到網傳在日商品印有諷日核污水相關信息。



事件引發網民關注，登上微博熱搜第一，據了解，該款杯套印有中日雙語，內容包括，「請日本政客把核污水喝了」、「無恥」、「0.1%的土地污染了70%的海洋」「可以沒有日本不能沒有海洋」、「海洋不是日本的下水道」等，不過因為是印在產品的杯套上，也並非所有產品都有，有網民懷疑並非香飄飄刻意，而是員工所為。



從微博曬出的圖文和視頻信息上看到，香飄飄旗下品牌MECO果汁茶包裝上印有中文和日文的標語，內容包括「無恥」「0.1%的土地污染了70%的海洋」「可以沒有日本不能沒有海洋」「海洋不是日本的下水道」等。

不少內地網民表示，支持香飄飄的做法，「就算是行銷手法我也認了！支持香飄飄」、「香飄飄太剛了！」，但亦有網民懷疑是行銷手段或是個別員工所為。

據了解，香飄飄創立於2005年，是中國杯裝奶茶開創者和領導者，旗下擁有「香飄飄」、「Meco」、「蘭芳園」三大品牌，2017年，登陸上交所成為「中國奶茶第一股」。

8月24日，日本核污水排海現場，海水呈兩種顏色。（視覺中國）

網民點睇：

看著不是香飄飄企業弄的，這是杯套。

搞幾杯，拍個照，買個熱搜，國人的愛國心又被激起，行銷成功了！

必須支援香飄飄！

香飄飄真是剛啊，在日本不知道會不會被下架哈，馬上去買兩杯！

