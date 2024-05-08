山東航空客機偏出跑道　報告指機長視線不達標　跑道曝存安全隱患

2023年7月30日，山東濟南遙墻國際機場曾發生一起飛機偏出跑道事件，近日，調查結果引發熱議。報告顯示此次事件存在當班機長視線不達標，機組對夜間大雨天氣運行風險管控能力不足，進近和著陸準備不充分，SOP執行不到位等問題。周三（8日），知情人士向內媒透露，事前曾有人多次向民航華東地區管理局反饋，指濟南機場跑道兩端埋輪胎，以及有機場助航系統不清晰、不準確等問題，都存在安全隱患。



客機偏出跑道現場。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，2023年7月30日，山東航空股份有限公司B737-800/B-1273號機執行SC8856南昌—濟南航班，在濟南機場19號跑道著陸過程中偏出跑道，導致跑道邊燈和飛機受損，無人受傷。調查報告顯示，準備著陸時，當班機組未按照下降進近簡令進行下降進近準備，使用HUD前未按照標準操作程序要求進行參數設置，標準喊話缺失，進近過程中未結合機場周邊天氣實況謹慎評估並做好復飛決策。

報告又指，在著陸過程中，機長偏差識別和修正能力弱，動作粗猛，在低高度跟丟HUD指引，違反HUD使用限制規定未及時復飛；注意力分配不當，未及時目視跑道，對飛機狀態不掌握，在已經偏左的情況下依然壓在已經偏左的情況下依然壓左盤、蹬左舵，致使飛機帶較大的左坡度、左交叉和向左側滑的慣性接地，雖立即蹬右滿舵修正，但已無法制止飛機左偏趨勢，最終飛機向左偏出跑道。

報告進一步指出，機組未按照SOP要求完成進近準備，未完成進近簡令和HUD檢查單，未進行著陸性能評估，沒有嚴格執行標準操作程序和標準喊話，違反公司大雨禁止落地規定未終止進近，最終導致飛機在偏出跑道後壓壞四個跑道邊燈，且事後也沒有及時向空中交通管制部門報告，導致機場在跑道污染的情況下運行31分鐘，期間有5個航班降落，9個航班起飛。

民用航空器事件調查報告。（中國民用航空華東地區管理局航空安全委員會）

另一方面，民航領域的知情人士周三表示，在此次事件前，就曾有多人向民航華東地區管理局反映濟南機場跑道兩端的安全隱患，多次提到機場近期在跑道兩端入囗處，淺埋布設了大量輪胎，對機場航班飛行起降安全構成潛在的高風險安全隱患。

2023年5月8日，民航華東地區管理局航空安全辦公室曾回覆稱，濟南機場於當年3月中旬為設置航向信號外場測試基準點的標識，在距跑道端約120米處的安全區內土面區下埋設了廢輪胎。經調查，反映的土面區下埋有廢舊輪胎情況基本屬實，存在安全隱患，山東監管局要求濟南機場立即整改消除安全隱患。

上述知情人士稱，民航華東地區管理局下達的整改通知書中，曾詳細標示過是次檢查調查的飛行區場地管理、凈空管理、鳥害及動物防治、目視助航設施管理、防止車輛和人員跑道侵入以及不停航施工管理等內容，責令濟南機場限期整改。