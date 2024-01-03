日本羽田機場客機起火、石川地震　中國客3日遇2憾事嘆｢太魔幻了｣

新年頭2天，日本接連發生大事，先是元旦日（1日）的石川縣能登地區7.6級地震，然後昨日（2日）日本航空JAL編號516班機在東京羽田機場降落後，與海上保安廳飛機擦撞起火。中國遊客芒果（化名）便稱得上「黑仔王」，一共3天的旅行，結果有兩天都親歷憾事，讓其不得不慨嘆新年兩天真的什麼都經歷了，「太魔幻了」。



▼日本地震發生後第一時間現場圖片：

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日本石川縣能登地區元旦日下午發生7.6級地震，除了導致1.2米高海嘯直撲海岸，亦導致有人傷亡。據《九派新聞》報道，地震發生時，芒果正在東京逛街，準備結賬，突然感覺地板晃動，抬頭一看店內的立牌也開始晃動。芒果稱，自己當時紮了個馬步站穩並觀察周圍的人，發現幾個也在結賬的人都露出了一樣慌張的神色，不過忙碌的店員們倒是看了一眼之後就繼續埋首工作。

確認地震後，芒果想到學校老師曾教過要找個硬桌子往底下鑽，可是眼見周圍人都沒什麼動作，怕自己這樣做顯得有點傻而作罷。又過了1分鐘後，一切歸於平靜。當時想著第二天就回國了，芒果沒有很緊張，沒料到這躺行程將多災多劫。

翌日，日航編號為JL516的A350客機，在東京羽田機場跑道與日本海上保安廳航機相撞後起火，事後多個從羽田機場起降的航班受影響取消。當時芒果正準備辦理登機回國，剛好要到她時就突然被通知緊急中止登機，感覺不妙的她立即打開新聞，看到了飛機起火的消息，隨後就是之前已經登機的乘客被陸續請了下來，「我2024第1天地震，第2天機場飛機起火，一共3天的旅行真是曲折啊！新年兩天真是啥啥都經歷了」。

最終，芒果被困機場6小時後終於登機，機場工作人員也給被困的旅客們發了水和麵包。芒果直言，2024年的頭兩天真是太魔幻了，希望能順利平安回國。

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