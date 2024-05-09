上海商場竟現「山寨」地鐵指示牌　市民抱怨：兜了一圈才進地鐵站

上海一間商場近日被曝竟自行設置「山寨地鐵指示牌」，有市民直言自己被誤導往商場內通行，「跟著兜了一圈商場才進地鐵站」，引起熱議。對此，營運管理方回應表示，已就此事和地鐵方面溝通過，指示牌不會拆。



網民發文控訴被山寨地鐵指示牌誤導。（東方網）

據了解，上海軌道交通10號線五角場地鐵站周邊有多家大型商業綜合體，而涉事指示牌位於連接下沉式廣場的蘇寧生活廣場地下一層「宵肴集市」內。

據內媒實測，若跟着指示牌走，沿途會經過炸雞、面食、烤肉、咖啡、奶茶等一系列餐飲店與商鋪，但是卻偏偏不見指示牌上顯示的地鐵站，反而是相當於逛了一圈集市。而事實上，當重新回到集市入口處後，以正常步速從第一個分岔口的左側通道就可以1分鐘直達地鐵站廳。

事件引起熱議，大量網友留言分享了自己受指示牌影響而繞路的經歷。在現場，不時可見一些市民受到困惑的情況，例如有拉行李箱小跑的女子向媒體表示，自己要趕虹橋火車站的火車，卻跟隨指示牌來到了集市。另一位男士則對商場如此引流的行為表示不滿，認為浪費了自己的時間。

對此，營運管理方上海宵肴商業管理有限公司負責人表示，山寨的10號線指示牌確由其設置，但就指出五角場商圈設置導向標誌的不止其一家，還稱：「我有義務告知大家這條路通往哪裏，至於走不走是你的事。假如我把另一條道封了，故意讓他們走我這里，那才是我的不對。」

負責人又透露，已就此事和地鐵方面溝通過，「已經處理完了，不會拆（指示牌）」。五角場地鐵站工作人員則表示，會和集市負責人溝通。