從Logo到品牌故事　鮑師傅遭遇倫敦「山寨店」完整復刻　企業回應

繼泰國的「山寨瑞幸」後，鮑師傅糕點也在海外遇上了山寨門店。

近日有多名小紅書網民稱，在倫敦中國城遇到「鮑師傅」，吃到心心念念的肉鬆小貝。正當一眾網民還在探討鮑師傅海外店與國內的口感差異時，今日（12月10日），鮑師傅一紙聲明鄭重表示：海外市場的「鮑師傅」，是假的！



鮑師傅糕點在《關於遭遇海外侵權門店的聲明》中明確提出：「鮑師傅目前僅在國內經營直營門店，沒有在海外開設或籌備中的門店，也沒有授權任何第三方代表鮑師傅在海外經營，任何聲稱代表鮑師傅進行經營的消息都屬於虛假信息，請廣大消費者慎重選擇，避免上當受騙。」

鮑師傅相關負責人表示，已在海外註冊了鮑師傅商標，倫敦的「山寨版鮑師傅」侵權證據非常清晰。鮑師傅將拿起法律武器，以合法的方式維護自身權益，保障消費者利益。

倫敦山寨「鮑師傅」真假難辨

雖然「山寨鮑師傅」在倫敦成功開店，不過小紅書網民仍質疑其真假，且質疑其口感遠不及國內鮑師傅；其三是價格太貴，近3磅一個的肉鬆小貝有點太貴，是「肉鬆小貝刺客」。

從網民曝光的倫敦「鮑師傅」圖片可見，從門市的設計、店員的服裝、商標的呈現等，幾乎與國內鮑師傅幾乎一樣。假「鮑師傅」僅是將門市的Logo從「鮑師傅糕點」改為了「鮑師傅·鮑才勝糕點行」。甚至英國版「鮑師傅」的網頁，從頁面設計、品牌故事、產品描述等皆與鮑師傅官方網站完全一致。

鮑師傅相關負責人表示，「就連我們自己人看了都覺得幾乎一樣。這樣的惡意抄襲與侵權非常惡劣。」目前已聯繫律師蒐集證據，進行保全工作。

國內山寨門店一度達到3000家

鮑師傅創辦於2004年，2014年開始走出北京向各地擴張，估值一度達百億元。但到2017年時，僅有26家門市的鮑師傅，山寨門市卻達到了3000家。

鮑師傅創辦人鮑才勝曾在接受深圳特區報採訪時表示，「從2017年到2019年整整三年，我投入的是一場『品牌保衛戰』。打假的繁瑣取證和心理壓力，曾一度讓我備受煎熬，最絕望的時候甚至想要換掉鮑師傅這品牌。」不過隨著內地對知識財產權保護力度的增強，目前國內山寨門市從發現到被查處的時間大約在一個月左右。

對於此次海外侵權，有律師接受深圳特區報採訪時表示，根據英國《商標法》的規定，如果一個人在貿易過程中使用一個與某註冊商標相同的標記，並且其商品或服務與註冊商標所涉及的商品或服務相同，則此人對該註冊商標構成侵權。倫敦這家店家直接使用了「鮑師傅」品牌在英國已經註冊的「鮑師傅」、「鮑才勝」商標，屬於典型的商標侵權行為。

同時，倫敦這家店鋪使用的店鋪裝潢和真正的鮑師傅品牌的標誌性店鋪裝潢也十分近似，如果鮑師傅品牌在英國早已開設了店鋪或進行過大量的宣傳，這家店鋪還可能構成商業外觀（trade dress）侵權。

鮑師傅可以在英國提起民事侵權訴訟，以維護自己的合法權益。同時，知識財產權侵權行為在英國在滿足某些條件時也會構成刑事犯罪，鮑師傅也可以根據情況採取刑事報案的維權措施。