武漢商場遭不明人士「一夜清場」　商戶入駐4年未開業更損數百萬

湖北武漢一間商場有十多家商戶早前被強制搬空，他們控訴在2019年底被招商入駐該知名商場，但商場一直無法兌現開業承諾，現在他們除了設備被搬空，每家還面臨着數百萬元（人民幣．下同）損失。有商戶指出，市場監管局和派出所均對事件立案調查，但目前沒有任何進展。



商戶李先生介紹，2019年年底，他被招商進入「泛悅·城市奧特萊斯」商場，商場由武漢大本營商業管理有限公司營運，其在當地各大商圈同時營運了多個「泛悅」品牌的商場。由於商場位於洪山區街道口商圈，附近有武漢大學、華中師範大學、武漢理工大學等著名高校，商戶們皆商業前景很好。

「泛悅·城市奧特萊斯」商場大門緊鎖。（封面新聞）

為此，李先生繳納管理服務保證金、裝修保證金、租金等各項費用35.8萬元，之後為趕上商場宣傳的雙十二開業活動，還快速完成了店鋪裝修、設備採購和安裝布置。可是，商場承諾的招商300多家品牌商鋪一直無影，雙十二開業活動亦延遲，即使疫情已過，商場仍不斷爽約，遲遲無法開業。

更甚的是，2021年8月，大本營公司還發函向李先生等人追繳2020年4月至2021年9月的物管費、營銷推廣費、裝修基金和租金，共計110.8萬餘元。對此，商戶們認為，他們為了入場已投入數百萬甚至上千萬，但商場一天未能營業，反而要每家追繳上百萬費用，認為受到欺詐。於是，2023年4月，十多家商戶聯名向洪山區市場監督管理局舉報，要求調查有關項目涉及的虛假宣傳等不正當競爭行為。

商場內掛着「盛大開業」的宣傳廣告，與冷清現場對比鮮明。（封面新聞）

雖然當局馬上予以立案，可是案件遲遲沒有進展。今年4月下旬，李先生等人更發現，平常大門緊鎖的商場內，大家的店鋪卻被不明人士搬空，「只剩下搬不走的櫃台」。他表示，自己店內價值300萬元的各種設備、遊樂器械全部不翼而飛。據另一位有同樣遭遇的仲女士介紹，她和幾位股東斥資近千萬入駐開辦酒吧，這是他們的全部積蓄，可現在只剩下一地玻璃渣子。

事後，商戶們向商場運營辦公室查詢，獲對方告知已經在某年某月把解約通報用電郵發送。不過李先生表示自己沒看到，且之前溝通過程中，對方都有他們的聯繫方式，不解為何要採用發郵件方式。而且，現時警方和市場監管局都立案調查，公司沒理由在此刻單方面解約。

大本營公司表示，商場已經轉手給另一家名為「托卡馬克」的公司運營，他們不知道李先生等人的東西是誰搬走的，也不對此負責。

報道指，大本營公司和托卡馬克公司的項目辦公室在同一樓層辦公，但大本營及托卡馬克公司辦公室負責人皆以「領導不在」為由拒絕回應。值得一提的是，天眼查數據顯示，武漢大本營商業管理有限公司為武漢知名房地產公司南國置業股份有限公司的子公司，曾55次因租賃糾紛、合同糾紛、廣告糾紛等原因被起訴，近5年有42次因未按時履行法律義務被法院強制執行。