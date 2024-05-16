5名內地男在澳門用高仿籌碼下注　賺取超180萬港元　恐被關十年

5月15日，《南方都市報》報道，近日，澳門警方偵破一宗以假籌碼在娛樂場內進行詐騙的案件，並將5名涉案的內地男子移送檢察院偵辦。該案涉錢款超180萬港元，5名嫌疑人涉嫌觸犯「相當巨額詐騙罪」，有關犯罪可被判處至十年徒刑。



案情顯示，5名嫌疑人隸屬某假籌碼集團，案發當日，多名人員分工明確，於一小時內分散賭博在澳門娛樂場以高模擬的假籌碼下注，藉勝出的機會騙取真籌碼，成功詐騙有關娛樂場及多名賭客至少180萬港元。受害娛樂場至少損失180萬港元。

據5名涉案男子，娛樂場職員發現假籌碼後立即報警，警察到場成功拘捕5名涉案內地男子，另有其他人士在逃。

五名涉案男子已經被羈押。（網絡圖片）

經調查，5名涉案男子均承認作案，供稱攜帶假籌碼到上述娛樂場，以假籌碼魚目混珠，混入真籌碼投注。事件中警方共檢獲585枚假籌碼，其中在娛樂場發現130枚，賭客身上共有22枚，5名嫌疑人身上共檢獲301枚，其餘分別在洗手間內以及涉案者乘坐車輛車廂內發現。警方表示，有關假籌碼面值為一萬港元，其模擬度極高、肉眼難辨。

經初步偵查，5名嫌疑人涉嫌觸犯《澳門刑法典》第211條第4款a項結合同條第1款以及第196條b項規定及處罰的「相當巨額詐騙罪」，有關犯罪可被判處至十年徒刑。

經對5名嫌疑人進行首次司法訊問，考慮5名嫌疑人為外地居民以及案件的嚴重性，為避免相關嫌疑人逃離本澳、繼續作出相同性質的犯罪行為以及擾亂公共秩序的危險，經承辦檢察官建議，刑事起訴法庭法官命令對5名嫌疑人採取羈押強制措施。

依照《澳門刑事訴訟法典》的規定，檢察院將繼續對上述案件進行相應的刑事偵查措施。