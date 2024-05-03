住澳門五星級酒店「瘋狂拿走35樣名牌用品」：還可叫員工送更多來

有些人入住酒店，退房時會帶走洗髮精、沐浴乳等備品。大陸有網友曬出五星酒店「戰利品」，琳瑯滿目多達35樣，其中不乏知名品牌。但別沾沾自喜「撈回本」，其實一瓶成本才2元人民幣！



據《新黃河客戶端》報導，家住廣東的小浪（化名）一個月前從澳門某五星級酒店退房時，行李箱裡堆滿了從酒店「薅來的」備品，從洗頭水、沐浴露、潤膚乳，到汽水、辣條、即食麵通通有。

小浪告訴記者「只要是不要錢的都拿走」，他特別介紹該酒店沐浴備品都是Penhaligon's原裝進口，該品牌產品價格昂貴，500ml沐浴露要530元人民幣。

當問及酒店員工會否制止該行為時，小浪表示，他每次去都會帶走，還會跟服務員說明還想多帶點，對方就會打包好送過來。

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另一位網友稱，她訂的是寶格麗精緻套房，一晚5000元人民幣，退房時是讓自己好友「拖著推車來搬」，因為她共帶走了35個洗護小樣，8套牙具，10套護理套裝。

另有同樣住過寶格麗的網友表示，「拖鞋毛巾洗漱用品和禮遇通都帶走，因為都是一客一換，酒店也鼓勵帶走」。

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如此大費周章「順走」酒店房內備品，真的能「回本」嗎？

深圳一家專營提供酒店客浴用品和消耗品業者表示，22ml規格的「喜來登同款」品牌洗頭水、護髮素、沐浴露進貨價為2元人民幣左右，大罐360ml進貨價為17元人民幣，潤膚乳略高，但平均算起來大罐能比小瓶裝低30%左右，也可固定在牆上避免被帶走。

另外，有「牙膏界愛馬仕」之稱的品牌MARVIS成本較高，10ml價格為7元人民幣。

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連鎖經營產業專家文志巨集接受記者採訪表示，當前大多數酒店提供給入住顧客的個人護理用品都是可以帶走的，尤其是一些高端酒店會把「大牌」個人護理用品作為引流策略。

不過，酒店也會將成本核算在房費之內，換言之「羊毛出在羊身上」。

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